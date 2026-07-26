老車追緝 人未到聲先到…高雄今年722輛警車汰換成「戰駒」

高雄街頭常見警匪追逐，去年至今年六月共八十四起警車遭撞折損；部分警車已逾使用年限等待汰除。基層反映，老舊警車引擎聲大，追歹徒「人未到聲先到」，常功虧一簣。市警局指今年將有一一一輛警用汽車及六一一輛警用機車汰換；議員挺警方編預算增購高性能「戰駒」，但安全及防撞配備應全面升級。

依警用車輛規範，汽車使用年限七年，里程數達十二萬五千公里就得汰換；機車使用年限六年，大型重機則為十年，無里程數限制。除車齡限制需汰換外，警方追緝嫌犯或取締交通違規、攔檢酒駕、毒駕不時會遭衝撞，導致車輛折損，也是汰換原因。

據交通大隊統計，去年至今年六月底為止，全市共發生八十四起警用車輛因執法遭衝撞事故，其中警用汽車五十一件、機車卅三件，而今年五月就發生三起警方執法遭衝撞案。五月一日鳳山警分局文山所警員攔查駕車的陳姓男子及其女友，陳拒檢衝撞警車，致警員手腳受傷。同月四日李姓男子在體育場路違停，警方盤查時李男衝撞警用機車；二十六日仁武警方攔查蘇姓男子，蘇衝撞警車逃逸，途中還連撞八輛汽、機車。

高市警局表示，全市警用汽車九一三輛、機車三五三四輛，總體編列一點六億餘元汰換，今年預計換七二二輛警用汽機車，另編四三七萬五千元採購五十輛電動巡邏機車。基層員警說，老舊警車引擎聲大，追歹徒時「人未到聲先到」，有時功虧一簣，盼加速汰換。

議員陳美雅表示，警用車輛因性能限制致喪失緝捕時機，不僅嫌犯落跑，也讓執勤員警暴露於未知的風險中，她贊同編列經費增購及加速汰換警用車輛，但支持綠能減碳是大方向，絕不能犧牲治安效能與同仁生命安全。應收集第一線員警意見，提升安全係數和防撞配備，兼顧環保與追捕需求。