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偶戲呈現金門古蹟洋樓故事 光影捕捉記憶片段

中央社／ 金門25日電

藝術家魏伶娟透過光影偶戲，呈現圍繞金門古蹟董允耀洋樓的生活故事。她說，建築物各個角落都散落人們生活痕跡，盼光影形式能恰好捕捉、擷取到這些珍貴的記憶片段。

文化部所屬國立台南生活美學館主辦「藝術轉動社區計畫」，民國115年徵選魏伶娟進駐位在金門古崗的縣定古蹟「董允耀洋樓」進行創作。

古崗社區發展協會今天晚間辦理夜訪古崗董允耀洋樓活動，魏伶娟也將進駐期間採集故事，透過光影偶戲呈現。

魏伶娟接受中央社記者採訪表示，來到金門後有許多想創作故事，最後選擇以每日生活的空間董允耀洋樓作為主題，敘說從社區採集到的洋樓故事，如孩子因為年紀太小不被允許參加婚禮，只能在二樓透過地窗窺視婚禮，以及他如何想辦法嚇跑龍眼樹盜賊等。

魏伶娟說，居住在建築物裡的人，即使回憶起過往，身影也不會太清晰，「我覺得記憶是一個有點模糊，大概有一個輪廓，但是又沒那麼清楚的東西，我覺得光影形式非常適合做這種記憶片段的擷取」。

她表示，平常少有機會能住進傳統建築，期待透過創作與在地居民產生連結，也讓觀眾聯想起自己與這棟建築物過往的互動。

今天也到場觀觀賞演出的許姓民眾表示，有點像皮影戲，是很有趣的表演，光影會跟環境、觀眾互動，表演內容穿插在地民眾分享的故事、還有藝術家自己的觀察，「很可惜沒有坐第一排」。

金門 中央社

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