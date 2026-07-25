大二膽戰役76周年 國軍移師烈嶼公墓追思烈士英魂

今年適逢「大二膽戰役勝利76週年」，國軍金門防衛指揮部今天在烈嶼軍人公墓舉行隆重紀念活動，據悉，軍方先前經詳盡戰史考證，確認戰役中有91具國軍烈士遺骸安葬於烈嶼軍人公墓；原定登島追思行程因受「紅霞颱風」外圍環流影響，登島受阻，遂將祭典移師烈嶼公墓舉行，展現國軍對殉國先烈的崇高敬意。

追思祭典於今日上午9時正式開始，由金防部指揮官黃先任中將擔任主祭官，率領防區重要幹部及烈嶼守備大隊官兵代表肅立追思，官兵向烈士神主牌位上香、默哀，並前往陣亡將士墓區獻花致敬，儀程莊嚴肅穆，悼念永懷英靈。

金防部指出，大二膽戰役不僅是國軍光榮戰史的重要頁章，烈嶼公墓內「節義千秋」石碑更象徵忠烈精神的代代相傳。金防部強調，這段血淚歷史證明「和平絕非天賜」，面對當前局勢，防區官兵必將承繼先烈意志，持守保家衛國的信念與勇氣，矢志捍衛國土主權與自由民主。

回顧民國39年7月26日深夜，共軍對大二膽島發動猛烈砲擊，隨後派出700餘人強行登陸。當時國軍僅由225團第1營不到300人的兵力建制堅守，官兵憑藉浴血奮戰與絕佳默契，最終擊斃敵軍300餘人、生俘200餘人，以少勝多成功締造震驚中外的「大膽島大捷」，奠定台海對峙初期的安定基石。

今年適逢「大二膽戰役勝利76週年」，國軍金門防衛指揮部今天在烈嶼軍人公墓舉行隆重紀念活動，由金防部指揮官黃先任中將擔任主祭官，率領防區重要幹部及烈嶼守備大隊官兵代表追思。圖／金防部提供