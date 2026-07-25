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紅霞逼近! 金廈泳渡確定延期一天 27日正式開游下水時間也調整

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
受紅霞颱風外圍環流影響，原訂明天舉行的2026年第13屆金廈泳渡確定延期一天。圖為今天上午金門海上長泳活動。記者蔡家蓁／攝影
受紅霞颱風外圍環流影響，原訂明天舉行的2026年第13屆金廈泳渡確定延期一天。圖為今天上午金門海上長泳活動。記者蔡家蓁／攝影

紅霞颱風外圍環流影響，原訂明天舉行的2026年第13屆金廈泳渡確定延期一天。活動大會今天下午召開風險評估會議，綜合最新氣象、海象及水域安全資訊後，決議將賽事順延至7月27日（星期一）上午9時舉行，希望避開颱風影響，讓選手能在更安全的海況下迎接挑戰。

教育處長黃雅芬表示，紅霞颱風預計今天晚間8點最接近金門，明日金廈海域仍將受到外圍環流影響，海象不穩定，本次大會決策係由風險評估小組依據中央氣象署、水域安全戒護單位及現場海象監測資料，針對風力、浪高、海流、水域安全及救援量能、列屆參與之船長經驗等多項指標進行整體評估，依據最新監測數據顯示，金廈海域泳道27日上午8時海象預測風速平均5.3M/S，風向東南，浪高約0.7M、流速約0.3M/S，短暫陰雨。

風險評估小組委員認為，以目前海象預測，27日整體狀況優於明日，浪高尚可、海流速度平穩，屬活動安全辦理之程度，在完善的安全戒護及醫護救援機制下，評估符合下水條件，因此決議訂於27日舉辦，以爭取更穩定的海象，讓活動在兼顧安全與競技精神下順利進行。

金門縣運動發展中心主任王志仁表示，公開水域游泳本來就是與大自然共處的運動，海象變化也是比賽的一部分，考驗選手的體能與臨場應變能力。不過，所有挑戰都必須建立在安全前提下，因此縣府已要求各工作小組全面完成戒護船艇、救生人員、醫療團隊及緊急應變機制整備，確保每位選手都能安心完賽。

金門副縣長陳祥麟表示，金廈泳渡是金門具代表性的品牌賽事，也是深具歷史意義的兩岸水域活動，縣府始終秉持「安全第一、專業評估、審慎決策」原則辦理賽事。他也感謝參賽選手、地方鄉親及兩岸工作團隊的理解與配合，並提醒所有選手持續留意大會官方公告，依規定時間完成集合及賽前檢錄，以最佳狀態迎接7月27日的金廈泳渡挑戰。

受紅霞颱風外圍環流影響，原訂明天舉行的2026年第13屆金廈泳渡確定延期一天。圖為昔日金廈泳渡盛況，200位兩岸泳士從廈門椰林寨海灘出發，泳士們賣力向大海飛奔。聯合報系資料照
受紅霞颱風外圍環流影響，原訂明天舉行的2026年第13屆金廈泳渡確定延期一天。圖為昔日金廈泳渡盛況，200位兩岸泳士從廈門椰林寨海灘出發，泳士們賣力向大海飛奔。聯合報系資料照

金門 金廈海域 紅霞颱風

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