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中秋4天連假搶票開跑！台金航線7月27日開放訂位 近5萬座位釋出

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
115年中秋暨教師節連假台金管制航線，將於7月27日上午9時同步開放訂位，圖為金門班機運輸情況。聯合報系資料照
115年中秋暨教師節連假台金管制航線，將於7月27日上午9時同步開放訂位，圖為金門班機運輸情況。聯合報系資料照

今年中秋節與教師節合併放假，形成4天連續假期，返鄉、旅遊需求大增。交通部民航局宣布，115年中秋暨教師節連假台金管制航線，將於7月27日上午9時同步開放訂位，規劃提供522架次、4萬9804個座位，方便旅客提前安排行程。

民航局規劃此次航空疏運期為9月24日至9月29日共6天，因應9月25日至28日4天連假。金門縣政府表示，已請民航局要求航空公司持續掌握訂位情形，若需求增加，將視運能適時協調加開班機。

縣府提醒，今年連假尖峰時段，包括9月24日至26日台灣飛金門，以及9月27日至29日金門返台的航班，機票都將加註「限當日當班次使用、逾期作廢」的限制，避免旅客占位卻未搭乘，影響其他民眾權益。

此外，尖峰航班同步實施退票手續費分級制，旅客若取消行程，距離起飛7天以上退票，最高收取票價10%手續費；起飛前1至6天退票，最高收取20%；若是當天航班起飛前才退票，最高則收取票價30%手續費。

金門縣政府提醒，若無法搭乘原訂航班，務必在飛機起飛前主動通知航空公司取消訂位，再依規定向原購票處辦理退票，以保障自身權益，也讓有限座位能釋出給其他有需求的旅客。

由於離島航班容易受天候影響，縣府也提醒民眾，除了儘早完成訂位外，也要留意最新天氣資訊，並於搭機當天提早抵達機場完成報到，攜帶身分證件，以免影響搭機行程。

今年中秋節與教師節合併放假，形成4天連續假期。115年中秋暨教師節連假台金管制航線，將於7月27日上午9時同步開放訂位，有訂位需求的民眾，手刀要快。圖／縣府提供
今年中秋節與教師節合併放假，形成4天連續假期。115年中秋暨教師節連假台金管制航線，將於7月27日上午9時同步開放訂位，有訂位需求的民眾，手刀要快。圖／縣府提供

連假 中秋 金門

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