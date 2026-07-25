父親節最暖獻禮！金門三大合唱團同台飆歌 傳唱12年感動不間斷

父親節將至，為感念父親長年默默付出，金門縣圓韵愛樂協會將於8月7日晚間7時，在金門縣文化局演藝廳舉辦《今情牽夙願──2026年第十二屆父親節感恩音樂會》，邀集圓韵合唱團、金門縣合唱團及金門兒童合唱團同台演出，透過跨世代的歌聲禮讚父愛，陪伴鄉親度過溫馨的父親節。

父親節感恩音樂會自2015年創辦以來，今年邁入第12屆，已成為金門父親節重要藝文活動。主辦單位表示，音樂會秉持弘揚孝親精神、傳遞感恩情懷的初衷，今年特別邀集老、中、青、少三代合唱團共同演出，希望藉由不同世代的聲音交織，展現合唱藝術的傳承，也讓父愛在悠揚旋律中持續流傳。

為呈現最佳演出品質，音樂會由圓韵愛樂協會理事長翁維璐率領團隊策畫，邀請李永舜指揮率領金門縣合唱團及金門兒童合唱團、許美姿指揮帶領圓韵合唱團共同演出，並由許維民校長、洪雪卿老師聯袂主持，引領觀眾走進合唱藝術殿堂。

演唱曲目兼具本土特色與經典名曲，金門兒童合唱團將帶來〈杵歌〉、〈The Ferris Wheel〉、〈I Will Follow Him〉及〈Do Re Mi〉；圓韵合唱團演唱〈新搖嬰仔歌〉、〈阿母的話〉、〈戀戀島嶼〉及〈海印寺的鐘聲〉，女聲重唱團則獻唱〈百靈鳥〉、〈晚霞〉；金門縣合唱團則準備〈黃昏的故鄉〉、〈追夢人〉、〈南都之歌〉及〈一樣的月光〉。壓軸由三團攜手獻唱〈龍的傳人〉及〈阿爸ㄟ風吹〉，將音樂會推向最高潮。

其中，圓韵合唱團成立宗旨為「圓少年合唱夢，譜金門新音韻」，源自民國五、六十年代金城國小合唱團，2015年中正國小百年校慶時，在指揮楊肅元號召下，昔日團員再度齊聚舞台，延續數十年的合唱情誼。如今團員分別居住於台灣與金門兩地，平時各自練唱、演出前再集訓磨合，展現深厚默契。

創立於1986年的金門縣合唱團，前身為金門社教合唱團，是金門歷史最悠久、最具代表性的合唱團之一。多年來積極推廣地方音樂教育，並投入全國合唱交流及競賽，近年在全國合唱比賽樂齡組、混聲組、男聲組及女聲組屢獲佳績，也經常受邀與國內外團隊同台演出，持續為金門音樂藝術爭光。

圓韵愛樂協會表示，近年來也持續投入原創合唱作品創作，自2017年起陸續發表〈金門姑娘〉、〈后浦晚霞〉、〈戀戀島嶼〉、〈海印寺的鐘聲〉、〈阿母的話〉及〈浯江憶舊〉等作品，透過歌聲記錄金門的人文風景，打造具有地方特色的合唱文化品牌。

本次音樂會由金門縣政府、立委陳玉珍辦公室共同指導，金門縣文化局主辦，金門縣圓韵愛樂協會承辦，並獲彰化銀行、台灣企銀、金酒公司、金廈海運、金環球旅行社及金門五鄉鎮公所等單位贊助。主辦單位邀請民眾8月7日晚間走進文化局演藝廳，在悠揚歌聲中向父親表達感恩，共度一場充滿溫暖與祝福的音樂盛宴。

金門縣圓韵愛樂協會將於8月7日晚間7時，在金門縣文化局演藝廳舉辦《今情牽夙願──2026年第十二屆父親節感恩音樂會》，邀集圓韵合唱團、金門縣合唱團及金門兒童合唱團同台演出，透過跨世代的歌聲禮讚父愛。圖／金門縣圓韵愛樂協會提供