快訊

千萬幸運兒獎落這區！全聯5、6月統一發票大獎清單公開 全開在台北市

台股震盪！星二代「買在最高點睡公園」　熊熊吐槽：有買國巨？

質疑誰操作政院？ 張景森發影片：黨內都不贊成宜蘭高鐵「卻沒人敢說」

聽新聞
0:00 / 0:00

父親節最暖獻禮！金門三大合唱團同台飆歌 傳唱12年感動不間斷

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
圓韵愛樂協會近年來持續投入原創合唱作品創作，自2017年起陸續發表〈金門姑娘〉、〈后浦晚霞〉、〈戀戀島嶼〉、〈海印寺的鐘聲〉、〈阿母的話〉及〈浯江憶舊〉等作品，透過歌聲記錄金門的人文風景，打造具有地方特色的合唱文化品牌。圖／金門縣圓韵愛樂協會提供
圓韵愛樂協會近年來持續投入原創合唱作品創作，自2017年起陸續發表〈金門姑娘〉、〈后浦晚霞〉、〈戀戀島嶼〉、〈海印寺的鐘聲〉、〈阿母的話〉及〈浯江憶舊〉等作品，透過歌聲記錄金門的人文風景，打造具有地方特色的合唱文化品牌。圖／金門縣圓韵愛樂協會提供

父親節將至，為感念父親長年默默付出，金門縣圓韵愛樂協會將於8月7日晚間7時，在金門縣文化局演藝廳舉辦《今情牽夙願──2026年第十二屆父親節感恩音樂會》，邀集圓韵合唱團、金門縣合唱團及金門兒童合唱團同台演出，透過跨世代的歌聲禮讚父愛，陪伴鄉親度過溫馨的父親節。

父親節感恩音樂會自2015年創辦以來，今年邁入第12屆，已成為金門父親節重要藝文活動。主辦單位表示，音樂會秉持弘揚孝親精神、傳遞感恩情懷的初衷，今年特別邀集老、中、青、少三代合唱團共同演出，希望藉由不同世代的聲音交織，展現合唱藝術的傳承，也讓父愛在悠揚旋律中持續流傳。

為呈現最佳演出品質，音樂會由圓韵愛樂協會理事長翁維璐率領團隊策畫，邀請李永舜指揮率領金門縣合唱團及金門兒童合唱團、許美姿指揮帶領圓韵合唱團共同演出，並由許維民校長、洪雪卿老師聯袂主持，引領觀眾走進合唱藝術殿堂。

演唱曲目兼具本土特色與經典名曲，金門兒童合唱團將帶來〈杵歌〉、〈The Ferris Wheel〉、〈I Will Follow Him〉及〈Do Re Mi〉；圓韵合唱團演唱〈新搖嬰仔歌〉、〈阿母的話〉、〈戀戀島嶼〉及〈海印寺的鐘聲〉，女聲重唱團則獻唱〈百靈鳥〉、〈晚霞〉；金門縣合唱團則準備〈黃昏的故鄉〉、〈追夢人〉、〈南都之歌〉及〈一樣的月光〉。壓軸由三團攜手獻唱〈龍的傳人〉及〈阿爸ㄟ風吹〉，將音樂會推向最高潮。

其中，圓韵合唱團成立宗旨為「圓少年合唱夢，譜金門新音韻」，源自民國五、六十年代金城國小合唱團，2015年中正國小百年校慶時，在指揮楊肅元號召下，昔日團員再度齊聚舞台，延續數十年的合唱情誼。如今團員分別居住於台灣與金門兩地，平時各自練唱、演出前再集訓磨合，展現深厚默契。

創立於1986年的金門縣合唱團，前身為金門社教合唱團，是金門歷史最悠久、最具代表性的合唱團之一。多年來積極推廣地方音樂教育，並投入全國合唱交流及競賽，近年在全國合唱比賽樂齡組、混聲組、男聲組及女聲組屢獲佳績，也經常受邀與國內外團隊同台演出，持續為金門音樂藝術爭光。

圓韵愛樂協會表示，近年來也持續投入原創合唱作品創作，自2017年起陸續發表〈金門姑娘〉、〈后浦晚霞〉、〈戀戀島嶼〉、〈海印寺的鐘聲〉、〈阿母的話〉及〈浯江憶舊〉等作品，透過歌聲記錄金門的人文風景，打造具有地方特色的合唱文化品牌。

本次音樂會由金門縣政府、立委陳玉珍辦公室共同指導，金門縣文化局主辦，金門縣圓韵愛樂協會承辦，並獲彰化銀行、台灣企銀、金酒公司、金廈海運、金環球旅行社及金門五鄉鎮公所等單位贊助。主辦單位邀請民眾8月7日晚間走進文化局演藝廳，在悠揚歌聲中向父親表達感恩，共度一場充滿溫暖與祝福的音樂盛宴。

金門縣圓韵愛樂協會將於8月7日晚間7時，在金門縣文化局演藝廳舉辦《今情牽夙願──2026年第十二屆父親節感恩音樂會》，邀集圓韵合唱團、金門縣合唱團及金門兒童合唱團同台演出，透過跨世代的歌聲禮讚父愛。圖／金門縣圓韵愛樂協會提供
金門縣圓韵愛樂協會將於8月7日晚間7時，在金門縣文化局演藝廳舉辦《今情牽夙願──2026年第十二屆父親節感恩音樂會》，邀集圓韵合唱團、金門縣合唱團及金門兒童合唱團同台演出，透過跨世代的歌聲禮讚父愛。圖／金門縣圓韵愛樂協會提供

金門縣圓韵愛樂協會將於8月7日晚間7時，在金門縣文化局演藝廳舉辦《今情牽夙願──2026年第十二屆父親節感恩音樂會》，邀集圓韵合唱團、金門縣合唱團及金門兒童合唱團同台演出。圖／金門縣圓韵愛樂協會提供
金門縣圓韵愛樂協會將於8月7日晚間7時，在金門縣文化局演藝廳舉辦《今情牽夙願──2026年第十二屆父親節感恩音樂會》，邀集圓韵合唱團、金門縣合唱團及金門兒童合唱團同台演出。圖／金門縣圓韵愛樂協會提供

父親節 金門

延伸閱讀

台北室內合唱團無設限演出20年 用聲音展現生命

金門博餅季9月登場 烈嶼明快閃暖身送好禮、160張機票等你抽

紅霞攪局！金門海上長泳活動照常舉行 金廈泳渡恐延一天

敦化國中、梅哲愛樂青少年管弦樂團 分獲布拉格國際音樂節大獎

相關新聞

高雄九如橋「鳥居護欄」惹議通車典禮喊卡？ 新工處證實：照常通車

高雄九如橋原訂7月31日舉行通車典禮，卻爆出橋面護欄神似日本神社「鳥居」，遭質疑設計失當及安全性不足。高市府緊急調整修改，將橋上紅色護欄改漆為白色，並增設防墜網，但耗資5.67億元的重大工程，設計把關不嚴、反覆修改，引發批評聲浪，如今傳出通車典禮可能取消。新工處證實，典禮取消，但如期通車。

紅霞攪局仍擋不住！千名泳客挑戰金門海泳 金廈泳渡啟動延期備案

第23屆金門海上長泳今天上午在烈嶼習山湖海灣登場，雖受今年第12號颱風「紅霞」外圍環流影響，經大會風險評估小組依最新海象資料及現場勘查結果確認符合下水標準，活動仍依原定計畫舉行，原有1200人報名，最終仍有1000多名泳客下水挑戰，在戒護船艇與水上救生人員全程戒護下順利完賽。

高雄九如橋通車在即…紅色「鳥居」護欄惹怒地方 市府急漆白

斥資約五億元興建的高雄九如橋，因橋面紅色護欄神似日本神社「鳥居」掀起城市美學爭議，不少民眾批評設計缺乏特色，更擔憂欄杆間距過大有墜落風險；民代則質疑，設計大轉彎誰決策的，反覆修改衍生的費用誰來埋單？工務局新建工程處回應，考量視覺景觀通透性才會變更設計，修改經費均於原預算內勻支，不會另追加預算。

父親節最暖獻禮！金門三大合唱團同台飆歌 傳唱12年感動不間斷

父親節將至，為感念父親長年默默付出，金門縣圓韵愛樂協會將於8月7日晚間7時，在金門縣文化局演藝廳舉辦《今情牽夙願──2026年第十二屆父親節感恩音樂會》，邀集圓韵合唱團、金門縣合唱團及金門兒童合唱團同台演出，透過跨世代的歌聲禮讚父愛，陪伴鄉親度過溫馨的父親節。

紅霞颱風小琉球醫療船停駛 8旬翁大腸癌腸阻塞海巡後送急救援

小琉球一名87歲男子因大腸癌腸阻塞，生命跡象不穩，經醫師評估須緊急後送本島進一步治療，但受紅霞颱風影響，小琉球醫療船「慈航輪」因防颱停航，加上東琉航線交通船夜間無航班，只能請海巡署協助執行緊急醫療後送任務。

高雄九如橋爭議…學者：公共工程缺美學把關 應建機制

九如橋改建工程護欄設計遭質疑神似日本「鳥居」惹議，高市府連忙拆除修改。城市光廊設計者、退休學者林熺俊認為，九如橋欄杆爭議凸顯台灣公共工程長期欠缺城市美學把關，建議市府成立跨領域城市美學審議機制，由景觀、建築與設計專家共同把關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。