高雄九如橋「鳥居護欄」惹議通車典禮喊卡？ 新工處證實：照常通車

高雄九如橋原訂7月31日舉行通車典禮，卻爆出橋面護欄神似日本神社「鳥居」，遭質疑設計失當及安全性不足。高市府緊急調整修改，將橋上紅色護欄改漆為白色，並增設防墜網，但耗資5.67億元的重大工程，設計把關不嚴、反覆修改，引發批評聲浪，如今傳出通車典禮可能取消。新工處證實，典禮取消，但如期通車。

九如橋改建工程歷時約兩年，總經費約5億6738萬元，由中央補助約4億2898萬元、高雄市政府自籌約1億多元，橋梁由原本長624公尺的大陸橋改建為長約70公尺、寬30公尺的平面橋梁，是高雄重要交通建設，但工程施工期間封路資訊、工期延宕等問題，引發地方不滿聲音。

未料接近完工前，橋梁外觀設計再度成為焦點，起因於橋面兩側紅色護欄，造型被認為神似「鳥居」，鳥居是神域和俗世的界線，挨批意象設計失當，也被認為不美，連親綠民代都說「醜到令人嘆為觀止」，掀起城市美學爭議。

國民黨議員陳美雅表示，鳥居具有特定文化與宗教意涵，作為橋梁裝飾並不適當，質疑5億多的工程，從設計、審查到施工，到底是哪個環節出了問題。

民進黨議員簡煥宗批評，這項重大工程都缺乏與地方充分溝通，不僅橋面設計僅辦過一次簡報，後續封路資訊或更改設計，里長、民代也都無法掌握資訊。

目前施工團隊已調整修改，紅色護欄改漆為白色，並增設防墜網，九如四路欄杆拆除，改以綠籬、標線及標誌取代，但究竟誰讓鳥居設計過關，反覆修改也衍生浪費公帑，批評聲浪不斷。

九如橋即將開放通車，從施工期間封路資訊混亂、工期一再延宕，到鳥居護欄設計爭議不斷，讓這座橋梁在正式啟用前備受關注。

原訂31日舉行通車典禮，邀請內政部長劉世芳出席觀禮，如今傳出將取消通車典禮，對此，新工處今天證實典禮取消，但強調當天會如期通車、開放通行。