快訊

千萬幸運兒獎落這區！全聯5、6月統一發票大獎清單公開 全開在台北市

台股震盪！星二代「買在最高點睡公園」　熊熊吐槽：有買國巨？

質疑誰操作政院？ 張景森發影片：黨內都不贊成宜蘭高鐵「卻沒人敢說」

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄九如橋「鳥居護欄」惹議通車典禮喊卡？ 新工處證實：照常通車

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄九如橋原訂7月31日舉行通車典禮，卻爆出橋面護欄神似日本神社「鳥居」，遭質疑設計失當及安全性不足。記者劉學聖／攝影
高雄九如橋原訂7月31日舉行通車典禮，卻爆出橋面護欄神似日本神社「鳥居」，遭質疑設計失當及安全性不足。記者劉學聖／攝影

高雄九如橋原訂7月31日舉行通車典禮，卻爆出橋面護欄神似日本神社「鳥居」，遭質疑設計失當及安全性不足。高市府緊急調整修改，將橋上紅色護欄改漆為白色，並增設防墜網，但耗資5.67億元的重大工程，設計把關不嚴、反覆修改，引發批評聲浪，如今傳出通車典禮可能取消。新工處證實，典禮取消，但如期通車。

九如橋改建工程歷時約兩年，總經費約5億6738萬元，由中央補助約4億2898萬元、高雄市政府自籌約1億多元，橋梁由原本長624公尺的大陸橋改建為長約70公尺、寬30公尺的平面橋梁，是高雄重要交通建設，但工程施工期間封路資訊、工期延宕等問題，引發地方不滿聲音。

未料接近完工前，橋梁外觀設計再度成為焦點，起因於橋面兩側紅色護欄，造型被認為神似「鳥居」，鳥居是神域和俗世的界線，挨批意象設計失當，也被認為不美，連親綠民代都說「醜到令人嘆為觀止」，掀起城市美學爭議。

國民黨議員陳美雅表示，鳥居具有特定文化與宗教意涵，作為橋梁裝飾並不適當，質疑5億多的工程，從設計、審查到施工，到底是哪個環節出了問題。

民進黨議員簡煥宗批評，這項重大工程都缺乏與地方充分溝通，不僅橋面設計僅辦過一次簡報，後續封路資訊或更改設計，里長、民代也都無法掌握資訊。

目前施工團隊已調整修改，紅色護欄改漆為白色，並增設防墜網，九如四路欄杆拆除，改以綠籬、標線及標誌取代，但究竟誰讓鳥居設計過關，反覆修改也衍生浪費公帑，批評聲浪不斷。

九如橋即將開放通車，從施工期間封路資訊混亂、工期一再延宕，到鳥居護欄設計爭議不斷，讓這座橋梁在正式啟用前備受關注。

原訂31日舉行通車典禮，邀請內政部長劉世芳出席觀禮，如今傳出將取消通車典禮，對此，新工處今天證實典禮取消，但強調當天會如期通車、開放通行。

高雄九如橋原訂7月31日通車，如今卻因爭議不斷，通車典禮取消。記者郭韋綺／翻攝
高雄九如橋原訂7月31日通車，如今卻因爭議不斷，通車典禮取消。記者郭韋綺／翻攝

高雄 橋梁 鳥居

延伸閱讀

高雄九如橋通車在即…紅色「鳥居」護欄惹怒地方 市府急漆白

美感崩壞！高雄九如橋「鳥居欄杆」惹議 議員：誰讓設計一路過關？

高雄九如橋爭議…學者：公共工程缺美學把關 應建機制

淡江大橋騎士自摔 救援挨批拖延…再掀機車道過窄爭議

相關新聞

高雄九如橋「鳥居護欄」惹議通車典禮喊卡？ 新工處證實：照常通車

高雄九如橋原訂7月31日舉行通車典禮，卻爆出橋面護欄神似日本神社「鳥居」，遭質疑設計失當及安全性不足。高市府緊急調整修改，將橋上紅色護欄改漆為白色，並增設防墜網，但耗資5.67億元的重大工程，設計把關不嚴、反覆修改，引發批評聲浪，如今傳出通車典禮可能取消。新工處證實，典禮取消，但如期通車。

紅霞攪局仍擋不住！千名泳客挑戰金門海泳 金廈泳渡啟動延期備案

第23屆金門海上長泳今天上午在烈嶼習山湖海灣登場，雖受今年第12號颱風「紅霞」外圍環流影響，經大會風險評估小組依最新海象資料及現場勘查結果確認符合下水標準，活動仍依原定計畫舉行，原有1200人報名，最終仍有1000多名泳客下水挑戰，在戒護船艇與水上救生人員全程戒護下順利完賽。

高雄九如橋通車在即…紅色「鳥居」護欄惹怒地方 市府急漆白

斥資約五億元興建的高雄九如橋，因橋面紅色護欄神似日本神社「鳥居」掀起城市美學爭議，不少民眾批評設計缺乏特色，更擔憂欄杆間距過大有墜落風險；民代則質疑，設計大轉彎誰決策的，反覆修改衍生的費用誰來埋單？工務局新建工程處回應，考量視覺景觀通透性才會變更設計，修改經費均於原預算內勻支，不會另追加預算。

父親節最暖獻禮！金門三大合唱團同台飆歌 傳唱12年感動不間斷

父親節將至，為感念父親長年默默付出，金門縣圓韵愛樂協會將於8月7日晚間7時，在金門縣文化局演藝廳舉辦《今情牽夙願──2026年第十二屆父親節感恩音樂會》，邀集圓韵合唱團、金門縣合唱團及金門兒童合唱團同台演出，透過跨世代的歌聲禮讚父愛，陪伴鄉親度過溫馨的父親節。

紅霞颱風小琉球醫療船停駛 8旬翁大腸癌腸阻塞海巡後送急救援

小琉球一名87歲男子因大腸癌腸阻塞，生命跡象不穩，經醫師評估須緊急後送本島進一步治療，但受紅霞颱風影響，小琉球醫療船「慈航輪」因防颱停航，加上東琉航線交通船夜間無航班，只能請海巡署協助執行緊急醫療後送任務。

高雄九如橋爭議…學者：公共工程缺美學把關 應建機制

九如橋改建工程護欄設計遭質疑神似日本「鳥居」惹議，高市府連忙拆除修改。城市光廊設計者、退休學者林熺俊認為，九如橋欄杆爭議凸顯台灣公共工程長期欠缺城市美學把關，建議市府成立跨領域城市美學審議機制，由景觀、建築與設計專家共同把關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。