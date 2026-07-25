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澎湖白膜花生採收期 上百民眾揮汗體驗一日農夫

中央社／ 澎湖縣25日電

時序入白膜花生採收季，澎湖上百民眾今天烈日下埋頭苦幹，實地體驗花生採收，個個汗流浹背，所有採收花生歸民眾所有。

澎湖縣農會辦理「落花生農業體驗營」活動，25日在西嶼鄉山麗山莊農園登場，澎湖農漁局長陳高樑、農水署七星管理處專委鄒明修、農改場澎湖分場長黃柄龍與農會總幹事陳邦碩等人，以及上百名民眾一起體驗「一日農夫」，下田採花生。

下田民眾今天個個全副武裝，帶著扒子、手套、竹簍或袋子等在田間揮汗採收，雖然衣服濕透，但所有採收花生歸民眾所有，農會還額外再送一包白膜花生。

澎縣府農漁局表示，為推廣白膜花生並響應政府「食在地、享當季」的安全食農政策，今天以「寓教於樂」方式，配合白膜花生採收期進行食農教育宣導與推廣，輔導農會辦理「落花生農業體驗營」活動，吸引近上百農友與民眾參加。

陳邦碩表示，澎湖雜糧作物「白膜花生」，素負盛名，在澎湖西嶼與湖西2鄉有不少農戶及雜糧產銷班種植，目前正值採收期，每斤市價約在新台幣280元上下。

澎湖 農改場

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