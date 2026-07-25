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金門海廢漁網轉化創作 在地團體盼手作倡永續議題

中央社／ 記者吳玟嶸金門25日電

金門手作工作室「圓茄日」透過廢棄漁網等媒材再設計，帶領學校、社區創作用品掛飾等。圓茄日表示，除使廢棄漁網再利用，也盼在手作中讓參與者感受永續生活美感等議題。

「圓茄日marunasu」2年前由劉珈妤、劉翊如創立，穿梭金門校園、社區等地，透過手作課程帶領參與者將海洋回收廢棄物、自然採集等媒材轉化為藝術創作。

劉珈妤接受中央社記者採訪表示，金門雖四面環海，但過去軍管限制導致很多人未必親近水，包含河溪與海洋。因此在和不同單位合作手作課程前，都會希望有更多課程時間，手作前先分享各種漁業漁法、漁網種類，再介紹世界各地以及金門遇到的幽靈漁網、海洋廢棄物對生物造成危害議題。

劉珈妤說，目前金門縣政府與民間企業合作會將許多廢棄漁網分類後，再以貨櫃運送至台灣本島製成紡織品，然而漁網其他部分如浮標、上索及下索等不會被回收，將被直接丟棄，「其實它們大部分還具備很漂亮的配色與使用韌性」，於是選擇延續不被回收素材的生命進行手作設計。

劉翊如則分享，最早是接觸到金門縣政府主辦「金門海島學校」的種子講師課程，意識到可以藉由金門在地回收廢棄物進行創作，再結合本來就有的編織技能開發手作課程。

劉翊如提到，近日三棘鱟繁殖期上岸遭遇岸邊漁網纏繞死亡事件頻傳，自己曾在採集漁網素材時看見緬甸蟒遭漁網纏繞死亡的狀況，除做好當下通報之外，也融入教學教材，希望使大家更接近實際議題。

圓茄日表示，金門每年產生數公噸廢棄漁網，除盼能妥善回收再製外，最主要希望能夠透過創作，讓大家更接近河溪與海洋等水源的相關議題，也盼未來在帶大家學習手作過程中，認識更多關於海洋永續、性別平權乃至正向教養等各種生活議題。

金門 廢棄物 海廢

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