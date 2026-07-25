紅霞颱風小琉球醫療船停駛 8旬翁大腸癌腸阻塞海巡後送急救援

小琉球一名87歲男子因大腸癌腸阻塞，生命跡象不穩，經醫師評估須緊急後送本島進一步治療，但受紅霞颱風影響，小琉球醫療船「慈航輪」因防颱停航，加上東琉航線交通船夜間無航班，只能請海巡署協助執行緊急醫療後送任務。

海巡署艦隊分署第五海巡隊昨天晚上7時40分接獲琉球鄉衛生所通報，立即派遣待命艇PP-10075艇執行後送任務。晚上9時50分抵達小琉球白沙漁港，將傷患、家屬及隨行護理師3人送往東港。晚上10時52分抵達東港安檢所執檢碼頭，再由救護車接駁轉送東港輔英醫院進行治療。

第五海巡隊表示，海巡持續秉持「救生、救難優先」精神，與地方醫療及相關單位密切合作，提供即時且安全的緊急救援服務，全力守護離島居民生命安全。

小琉球一名87歲男子因大腸癌腸阻塞要後送本島治療，第五海巡隊協助執行任務。圖／海巡提供