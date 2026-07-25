紅霞攪局仍擋不住！千名泳客挑戰金門海泳 金廈泳渡啟動延期備案

第23屆金門海上長泳今天上午在烈嶼習山湖海灣登場，雖受今年第12號颱風「紅霞」外圍環流影響，經大會風險評估小組依最新海象資料及現場勘查結果確認符合下水標準，活動仍依原定計畫舉行，原有1200人報名，最終仍有1000多名泳客下水挑戰，在戒護船艇與水上救生人員全程戒護下順利完賽。

不過，受到颱風影響，原定明日舉辦的金廈泳渡已啟動應變機制，主辦單位規劃順延至後天舉行，若當天海象仍未完全恢復，不排除縮短泳渡距離，最終決定預計今天下午公布。

今天上午8時許，競賽組及休閒組選手陸續下水。金門縣政府表示，賽前監測顯示，現場氣溫30度、水溫28.3度，東北風每秒3公尺、浪高0.5公尺、流速每秒0.2公尺偏北，經教育處長黃雅芬召集風險評估小組，綜合中央氣象署預報、海象數據及現場觀測結果，認定整體海域符合開放水域活動標準，因此決定如期舉辦。

副縣長陳祥麟表示，海上長泳能順利舉行相當難得，但風險評估小組仍會持續監控天候變化，必要時將提前關閉賽道，確保選手安全。他也透露，金廈泳渡確實受到颱風影響，目前已有延期等備案，將依最新海象做最後決定。

陳祥麟也向選手喊話，希望大家把握中午前較佳海況完成挑戰，「該游1000公尺就游1000公尺、該游2000公尺就游2000公尺」，最重要的是平安完賽。他並表示，金門海上長泳已邁入第23屆，希望未來持續舉辦，吸引更多兩岸泳友參與。

活動總指揮王志仁表示，今天海流平穩，整體海象仍在專家可控範圍內，配合完善的水上戒護、醫療救護及緊急應變機制，大會有信心提供安全的競賽環境，「看到每位泳客都能平安下水、平安上岸，就是最開心的事。」

今年參賽選手來自台灣、中國及金門等地，其中中國大陸約300人參賽，雖有部分選手因颱風取消行程，但整體參與情況未受太大影響。

不過，也有泳客反映現場仍有可改進之處。一名來自台北的王姓女泳客表示，開始游前的廣播資訊一度混亂，原本聽到男生先出發、女生隨後，但女生始終不清楚何時正式起游，「大家最後只好跟著一起出發，還沒準備好就下水了。」

曾多次參加金門海泳的陸姓泳客則表示，開放水域本來就比游泳池更具挑戰性，加上颱風接近，今天海水較混濁，「游起來算不太好游。」另一名泳客也說，今天感覺海水「比較重」，划水阻力比往年大，加上能見度較差，體力消耗明顯增加。

來自桃園的林姓泳客則認為，今天浪況沒有想像中大，雖然受到颱風外圍環流影響，但整體仍在可接受範圍；若金廈泳渡確定延期，將利用這兩天加強泳池水訓與陸上訓練，把身體狀態調整到最佳，迎接後續挑戰。

金門海上長泳今天上午在烈嶼習山湖海灣登場，原有1200人報名，最終仍有1000多名泳客下水挑戰，在戒護船艇與水上救生人員全程戒護下順利完賽。記者蔡家蓁／攝影

「第23屆金門海上長泳」今天登場，副縣長陳祥麟（中）頒獎表揚參加最踴躍的隊伍～中華成人游泳協會，並頒發高梁酒。記者蔡家蓁／攝影。

「第23屆金門海上長泳」今天登場，泳士們聽到鳴笛聲奮力向海水衝。記者蔡家蓁／攝影

「第23屆金門海上長泳」今天登場，開始游泳前長官與泳士們一起大跳熱身操。記者蔡家蓁／攝影

金門副縣長陳祥麟今年一如往常的參與金門海上長泳，他在下海前還俏皮的應媒體要求拍了一張跳躍的照片。記者蔡家蓁／攝影