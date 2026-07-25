高雄九如橋爭議…學者：公共工程缺美學把關 應建機制

九如橋改建工程護欄設計遭質疑神似日本「鳥居」惹議，高市府連忙拆除修改。城市光廊設計者、退休學者林熺俊認為，九如橋欄杆爭議凸顯台灣公共工程長期欠缺城市美學把關，建議市府成立跨領域城市美學審議機制，由景觀、建築與設計專家共同把關。

林熺俊表示，九如橋欄杆設計反映出台灣公共工程長期忽略城市美學，審查機制多聚焦經費、安全及結構等工程面向，卻缺乏設計與美學專業把關，導致色彩、造型等細節未被充分檢視，才會出現這種神似「鳥居護欄」設計，引發市民反彈。

他質疑，從模擬圖到完工，哪一個環節改變了原本的設計？是什麼決策，讓一座原本有機會成為高雄驕傲的橋梁，走到今天的局面。

林熺俊說，高雄多年來努力塑造城市美學，卻出現如此「粗俗的設計」，毫無美感、也不安全，直言九如橋通車了，卻讓城市美學大退步，新工處要負起最大的責任，公共工程不僅求完工，更應兼顧美學與市民感受。

市府迅速拆除爭議設施、也更改相關設計，林熺俊提醒，公共工程有必要成立美學審議機制，將九如橋爭議化為契機，建立公共工程美學把關機制，避免類似爭議再次發生。

林熺俊強調，沒有美學的制度，再大的預算也蓋不出令人驕傲的城市風景，呼籲成立城市美學專責機構或小組，由具景觀、建築、設計及美學背景的專家共同審查，從在地性、色彩到造型，營造屬於城市的特色。