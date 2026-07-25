高雄九如橋通車在即…紅色「鳥居」護欄惹怒地方 市府急漆白

斥資約五億元興建的高雄九如橋，因橋面紅色護欄神似日本神社「鳥居」掀起城市美學爭議，不少民眾批評設計缺乏特色，更擔憂欄杆間距過大有墜落風險；民代則質疑，設計大轉彎誰決策的，反覆修改衍生的費用誰來埋單？工務局新建工程處回應，考量視覺景觀通透性才會變更設計，修改經費均於原預算內勻支，不會另追加預算。

九如橋改建過程爭議不斷，二○二三年啟動拆除工程，隔年完成拆橋作業後，長達九個多月施工停擺，期間還曾作為廟會活動及煙火施放場地，噪音問題引發民怨。

距離月底通車僅剩數天，再爆出橋面「鳥居護欄」意象運用失當的風波，既未展現城市美學，也與地方文化不協調，更引發安全疑慮。

議員陳美雅質疑，耗資五億元的重大公共工程，從設計、審查到施工都應經過層層把關，卻因護欄造型掀起爭議，令人不禁想問，到底是哪個環節出了問題。

她表示，鳥居代表神域與俗世的界線，不宜作為公共工程裝飾元素，應融入地方特色，而非直接借用具特定意涵符碼，否則會讓民眾感到突兀，也凸顯公共設計欠缺文化敏感度。

議員簡煥宗指出，從施工期間頻繁封路、到設計變更、工程進度，市府都未充分說明，民怨不斷累積，橋面穿透式欄杆縫隙過大，安全性確實不足，應重新檢討修改。

厚生里長歐瑞清說，九如橋遲未通車，造成居民進出不方便，商家生意大受影響，憂心通車增添變數，呼籲先依期通車，後續安全或設計缺失一併改善。

新工處解釋，考量橋面景觀通透性，讓民眾、無障礙人士及小孩能方便欣賞愛河美景，將封閉式欄杆改為通透式欄杆，並加裝防墜網。

因「紅色鳥居」負評不斷，橋面上欄杆已由紅色改漆為白色，九如四路原有欄杆拆除，改以綠籬、標線及標誌取代，提供更安全行車環境。新工處表示，施工團隊正全力趕工，仍維持七月卅一日開放通車，不受調整作業影響。