影／颱風「紅霞」逼近 金門驚現滿天紅霞…民眾驚呼超美的

今年第12號颱風「紅霞」（Noul）持續增強，中央氣象署指出，截至今天下午5時，颱風中心位於鵝鑾鼻南南東方約300公里海面，以每小時23公里速度朝西北西移動，今晚至明日清晨最接近台灣，之後將穿越巴士海峽，朝中國廣東沿岸前進，強度有機會增強為中度颱風。

就在颱風逼近前夕，金門今天傍晚天空卻上演一場令人驚豔的自然美景。夕陽西下時，大片雲層被晚霞染成鮮紅色，整片天空宛如火燒雲，不少民眾紛紛拿起手機拍照，上傳臉書分享，意外與颱風名稱「紅霞」巧妙呼應，掀起網友熱烈討論。

有民眾說「今天的天空真的就是『紅霞』，美到讓人捨不得回家。」另一位民眾表示「第一次聽到颱風名字叫紅霞，傍晚又真的看到滿天紅霞，感覺很特別，還是希望颱風不要造成災情。」

據了解，民間俗諺有「朝霞不出門，晚霞行千里」說法，認為晚霞通常代表西方天氣穩定，不過這屬於一般天氣經驗法則。

目前台灣附近天氣已受颱風環流影響，因此即使傍晚出現壯觀晚霞，也不代表颱風影響減弱。氣象署提醒，紅霞颱風未來仍有增強趨勢，民眾應持續留意最新颱風動態及降雨、強風資訊，提前做好防颱準備。

今天傍晚，金門天空就出現紅色晚霞，剛好呼應這次颱風的名字「紅霞」，在82據點的活動中，也引起民眾紛紛拿起手機拍攝。記者蔡家蓁／攝影