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屏東後灣陸寄居蟹遭獵捕販售 墾管處倡議拒買賣

中央社／ 屏東縣24日電

屏東後灣沙灘近期發現不肖商人獵捕寄居蟹，引發保育人士憂心。墾管處今天發起拒絕陸寄居蟹買賣倡議，呼籲「不買賣、不捕捉、不與陸寄居蟹爭殼」，以生態觀察取代消費。

墾丁國家公園管理處今天舉辦「還蟹自然－拒絕陸寄居蟹買賣」保育倡議活動，邀集專家學者、環保團體、在地居民及公部門，共同宣示守護陸寄居蟹決心；並由陸蟹學者劉烘昌博士、邱郁文博士及李政璋博士於講座分享保育現況。

主講者邱郁文表示，現今許多業者打著環境教育名義抓捕陸寄居蟹，或獵捕後於寵物店販售。轉賣過程中常硬將陸寄居蟹換上較美觀的殼，不僅換殼拉扯造成死傷，民眾帶回家也養不活。

邱郁文指出，陸寄居蟹獵捕販售現今仍猖狂，遍布各海岸線，販售也轉至網路平台進行，甚至有商人外銷。此外，陸寄居蟹還面臨無殼可住窘境，大量個體改住非洲大蝸牛的殼；因蝸牛殼較輕會浮在水面，最終會導致降海釋幼失敗，呼籲民眾勿再撿拾螺貝殼。

劉烘昌說，後灣沙灘一帶持續有人獵捕，調查可見此處陸寄居蟹近5年大量減少，大型個體尤為嚴重。恆春半島生命力正在消失，希望民眾理解，人類不經意小動作，會對野生動物造成巨大影響。

墾管處表示，墾丁國家公園擁有全台最高陸蟹多樣性，是陸寄居蟹重要棲息地，但近年受到氣候變遷、棲地劣化、盜獵、路殺及外來種等因素影響，族群生存備受威脅。除墾丁外，台東、小琉球、台江及壽山等地也面臨相同問題，因此藉由倡議串聯各界力量，提升社會對陸寄居蟹保育議題關注。

屏東 墾管處

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