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防紅霞颱風帶大雨 南橫梅山口至向陽段明上午7時起預警性封閉
受紅霞颱風影響，中央氣象署預測明天起高雄山區將遭遇強降雨侵襲，交通部公路局甲仙工務段評估，南橫公路梅山口至向陽路段因屬常態管制路段，為保障用路人行車安全，將於明天上午7時起實施預警性封閉，後續將視天候狀況及道路巡查安全後，再另行公告開放時間。
公路局甲仙工務段指出，根據中央氣象署水情情資研判，受紅霞颱風外圍環流影響，明天25日至26日高雄山區有發生強降雨的機率，考量山區土石易鬆動及落石風險，決定於明天上午7時關閉梅山口至向陽路段管制站。
公路局呼籲駕駛朋友配合管制規定，切勿強行闖入，最新道路通阻詳情，民眾可多加利用公路局「幸福公路APP」、公路防救災資訊系統（https://bobe168.tw/） 或智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw/） 查詢最新即時路況。
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