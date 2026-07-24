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高雄市政府再度奪下全國促參王 陳其邁累計減債305億元

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市2024年的促參成績獲得全國促參王，2025年又再度蟬聯第一名。圖／高市府財政局提供
高雄市2024年的促參成績獲得全國促參王，2025年又再度蟬聯第一名。圖／高市府財政局提供

高雄市長陳其邁上任後積極推動促參招商，繼去年獲得財政部頒發全國促參王之後，今年又蟬聯第一名，今天由副市長林欽榮率團隊北上領獎。財政局指出，高雄市政府2025年簽約16案，招商金額1116億元，榮獲5項大獎、招商金額全國第一，今年度招商簽約金額可望再次突破千億元。

高雄市從2022年至2025年，連續四年獲得促參招商卓越獎，2024、2025年皆獲得全國促參招商王。

財政部今日舉辦「促參招商大會暨頒獎典禮」，高市府以2025年簽約16案，招商金額1116億元，獲得促參類第一名，另獲得民參類第1名、招商特別獎、考核成績優等獎、獎勵金，總共獲得5項大獎，數量居六都之冠。

副市長林欽榮表示，去年多案具有亮點，其中「左營區果貿段2地號等2筆土地都市更新」，位處左營、楠梓地區發展核心，肩負串聯半導體產業發展與人才培育的重要任務，市府將指定分回研教園區第二會館及多功能活動中心，大幅提升高階研教能量，公告招商至今年9月30日止。

財政局長李瓊慧說明，市府今年度已成功招商12案，包括「鼓山運動中心OT案」、「捷運紅線R17世運站A5基地公辦都更案」等，民間投資預估885億元，預估今年招商簽約金額可望再次突破千億元。

李瓊慧強調，「大眾捷運系統環狀輕軌C34站土地開發案」等12項捷運周邊土地開發案，將挹注約660億元捷運建設經費；市長陳其邁上任後開源減債，至今年6月底止，累計減債305億元。

財政部今（24）日舉辦「促參招商大會暨頒獎典禮」，高雄市政府蟬聯全國招商王，由副市長林欽榮（左二）、財政局長李瓊慧（右三）代表領獎。圖／高市府財政局提供
財政部今（24）日舉辦「促參招商大會暨頒獎典禮」，高雄市政府蟬聯全國招商王，由副市長林欽榮（左二）、財政局長李瓊慧（右三）代表領獎。圖／高市府財政局提供

高雄 陳其邁

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