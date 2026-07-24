紅霞攪局！金門海上長泳活動照常舉行 金廈泳渡恐延一天

一年一度的「金門海上長泳暨金廈泳渡活動」即將在本周末登場，但受輕度颱風紅霞外圍環流影響，金門海域海象充滿變數。金門縣政府今天表示，明日舉辦的金門海上長泳活動將如期舉行；至於26日登場的金廈泳渡，將持續觀察颱風及海象變化，若風浪超出安全範圍，不排除延期一天至27日辦理，預計明日下午2時對外公布最終決定。

縣府指出，第23屆金門海上長泳活動將於明日舉行，依目前海象預測仍在可控範圍內，將按原定計畫辦理，不過，大會仍將由風險評估小組依活動當天海象及現場觀測情形，機動決定活動關門時間，確保參與者安全。

至於後天舉辦的第13屆金廈泳渡，由於賽程全長約7公里，屬高強度開放性水域競賽，對泳技、體能及臨場應變能力要求極高。今年共有200名來自台灣、大陸、香港及澳門的選手參賽，目前已陸續抵達金門完成報到，準備迎戰賽事。

縣府表示，因中央氣象署預估26日金門雙口海域可能受紅霞颱風環流影響，浪高、海流及風力仍有高度不確定性，昨日晚間已責成承辦單位及金門體育會召開臨時會議，針對最新氣象預報、海象數據及活動應變機制進行討論。

會中決議，若26日海象預測平穩，浪況及流速均在安全可控範圍內，活動將如期舉辦；若風險評估小組認定海象不佳，將啟動備案，延期至27日辦理。

金門縣政府副縣長陳祥麟表示，選手安全始終是活動最優先的考量，但為了不讓選手們及觀賽的民眾失望，我們朝積極辦理的方向來努力，也請大會風險評估小組務必持續密切關注交通部中央氣象署最新颱風動態及海象預報資料進行討論，審慎評估活動辦理的可行性，以確保活動能在安全無虞的前提下，讓選手們上金廈泳道一同競技，共同完成這項具指標性的兩岸水域運動盛事。

金門縣運動發展中心主任王志仁表示，縣府將持續滾動式監控風力、浪高及海流等海象資訊，並依最新預報調整應變措施，預計明日下午2時公布金廈泳渡最新辦理情形，相關資訊也將同步公告於活動官方平台，提醒選手及民眾留意最新消息。