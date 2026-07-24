高雄夏季旅展登場買氣旺 秋冬旅遊商機提前引爆

2026高雄國際夏季旅展今天起一連4天在高雄展覽館登場，一早即湧入大批民眾，熱門旅行社攤位前擠滿詢問及下訂人潮，不少民眾趁著旅展優惠提前規劃中秋、國慶連假，以及秋冬賞楓、滑雪、跨年與春節旅遊行程，現場買氣熱絡。

主辦單位表示今年旅展集結國內外旅行社、航空公司、飯店、溫泉住宿及特色伴手禮等眾多業者參展，推出限時折扣、第二人優惠、住宿券及餐券等促銷方案，吸引不少家庭、退休族及年輕族群到場搶便宜。展場內人氣最旺的仍以日本、韓國旅遊商品最受青睞，隨著下半年連假及賞楓季即將到來，不少民眾鎖定秋季賞楓、滑雪行程，也有人提前規劃跨年及春節出遊，希望利用旅展優惠節省旅費。部分熱門商品更出現排隊詢價、現場刷卡下訂的熱絡景象。

主辦單位表示，高雄國際夏季旅展自7月24日至27日在高雄展覽館舉行，展出內容涵蓋國內外旅遊、郵輪、自由行、飯店住宿、美食餐券及休閒旅遊商品，希望透過多元優惠帶動暑假尾聲及下半年旅遊市場，吸引更多民眾進場消費，搶攻秋冬旅遊商機。

2026高雄國際夏季旅展今天起一連四天在高雄展覽館登場，不少民眾趁著旅展優惠提前規劃中秋、國慶連假，以及秋冬賞楓、滑雪、跨年與春節旅遊行程，現場買氣熱絡。記者劉學聖／攝影

2026高雄國際夏季旅展今天起一連四天在高雄展覽館登場，不少民眾趁著旅展優惠提前規劃中秋、國慶連假，以及秋冬賞楓、滑雪、跨年與春節旅遊行程，現場買氣熱絡。記者劉學聖／攝影