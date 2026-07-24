屏東演藝廳十周年慶 邀鋼琴巨擘瑪塔．阿格麗希演出

屏東演藝廳成立十周年，縣府有「鋼琴巨擘」美譽的瑪塔．阿格麗希（Martha Argerich）攜手多名頂尖音樂家，將於11月15日下午2時30分帶來世界級室內樂盛宴，成為2026南風音樂節增添亮點。

縣府文化處指出，鋼琴大師瑪塔．阿格麗希11月來台演出，集結比利時小提琴家麥可．古特曼（Michael Guttman）、優席夫．伊凡諾夫（Yossif Ivanov），及台灣的魏靖儀，陣容十分龐大。

3名風格迥異的小提琴家，將與中提琴家麗達陳．阿格麗希（Lyda Chen-Argerich）、大提琴家趙靜、鋼琴家林東赫、與狄奧多西亞．恩托庫（Theodosia Ntokou）等，演出莫札特、德布西、舒曼、馬勒、拉赫曼尼諾夫與李斯特等經典作品。

文化處表示，屏東演藝廳邁入十周年，9月至12月登場的南風音樂節，邀集國內外團隊演出，包括優人神鼓與桑布伊共同創作「我回來了–做一部作品給自己的靈魂」、蒂摩爾古薪舞集「最微小的聲音」、原聲巴洛克樂團「2026親子音樂劇場：好媽媽印章」、紅潮劇集「當亞斯遇見人魚」等。

另外屏東深耕多年的阿卡貝拉培訓計畫演出「2026拾五聲華：光芒盛綻」；楊景翔演劇團「我不是影后」、La Voix d'AMiS藝術樂坊歌劇「蝙蝠」、李淑德教授繁星系列「命運之迴響」等。

文化處表示，系列節目將於7月27日下午2時開放屏東藝遊卡會員早鳥購票，7月31日下午2時全面啟售，更多資訊可至屏東縣政府文化處官網及「屏東藝遊」Facebook粉絲專頁查詢。

優人神鼓與桑布伊共同創作「我回來了–做一部作品給自己的靈魂！」劇照。圖／文化處提供