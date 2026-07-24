「金門需要我」陳信雄把一生留給離島 追思展病患坐診療椅留念

「台灣不缺我一個耳鼻喉科專科醫師，但是金門需要我；金門需要一個耳鼻喉科專科醫師，所以我一定要來金門。」一句話，改變了一位醫師的人生，也改變了金門的醫療史。

這句話，不只是陳信雄醫師當年選擇離島行醫的原因，更成為他用一生實踐的承諾。上月底因病辭世的仁醫陳信雄，家屬今天起一連3天在金城鎮陳耳鼻喉科診所舉辦追思展覽，一早便吸引不少金門鄉親前來緬懷。有媽媽帶著感冒的女兒走進熟悉的診所，忍不住感嘆：「阿伯不在了，該怎麼辦？」一句話，道盡金門人對這位陪伴30年的良醫深深依賴與不捨。

陳信雄的兒子陳致勳表示，父親告別式在台北舉行，許多金門鄉親無法親自送別，因此家人決定回到診所舉辦照片展，希望讓父親能向最牽掛的金門鄉親好好告別，也讓大家有一個重溫回憶、拍照留念的空間。展覽將持續至7月26日下午1時，歡迎鄉親一起回到熟悉的診所，追憶陪伴大家30年的陳醫師。

陳致勳說，父親熱心助人、個性開朗，和孩子相處就像朋友，從不要求他們繼承志業當醫生，只希望三個孩子都能快樂做自己，因此他選擇投入IT產業，妹妹則從事食品相關等工作。

陳臻、陳曦姐妹回憶，為了布置展覽，前一天深夜才完成場地整理，沒想到今天一早發現有的照片沒有固定好，覆蓋父親靈柩的國旗與國防醫學院校旗也忘了帶出門，趕緊又折返回家拿取。她們說，父親雖然工作繁忙，回到家卻總是笑咪咪，從不把壓力帶回家，是個陽光、熱愛交朋友的人，喜歡打高爾夫、網球，也常帶著國防醫學院同學遊覽金門，因此常被笑稱是「金門觀光大使」。原本還計畫近年在金門舉辦國防醫學院同學會，如今已成遺憾。

認識陳信雄20多年的好友姜世榮也特地到場追思。他回憶，陳醫師總是笑咪咪、愛開玩笑，對病患更是視病猶親。有一次球友晚上休診後被魚刺卡住喉嚨，陳醫師一接到電話，立刻趕回診所處理，毫不猶豫。兩人因網球結緣，陳信雄曾擔任金門網球協會理事長，雖然身形略胖，球場上卻十分靈活，是大家最喜歡的球友。

在診所服務30年的醫療助理莊小姐說，她從診所開業半年便一路工作至今，見證診所陪伴金門人成長。她表示，陳耳鼻喉科門診量不輸本島大型診所，一個上午看診超過100人是家常便飯，高峰時單一診次甚至超過150人。流感季期間，陳醫師曾苦笑說「看診看到快受不了了」，卻依然親自替孩子吸鼻涕、吸痰、夾魚刺，每位病患都堅持自己看。

1990年代，畢業於國防醫學院醫學系82期、完成三軍總醫院耳鼻喉科專科訓練的陳信雄，原本可留在醫療資源豐富的台灣本島發展。擔任首批支援離島醫療軍醫期間，親眼見到金門耳鼻喉科醫療嚴重不足，毅然舉家遷居金門，1997年創立全縣第一家、也是迄今唯一的耳鼻喉科專科診所，自此把人生最精華的30年留在離島。

30年來，只要是「脖子以上」的不舒服，從感冒、鼻塞、中耳炎、耳鳴眩暈，到魚刺卡喉、聽力檢查，金門人第一個想到的就是陳耳鼻喉科。不少人笑說：「小時候都被陳醫師插過鼻子。」一句玩笑話，成了幾代人的共同記憶。追思展首日，還有病患特地坐上陪伴無數人的診療椅拍照留念，笑說：「這張椅子，我不知道坐過多少次了。」

對病患而言，陳醫師幾乎全年守著診所，每周固定開診6天，即使赴台開會、進修或短暫出國，也總搭最快班機趕回金門，只為不讓門診停擺。

直到今年5月底，開業近30年來第一次因病停診，卻也成了最後一次。

陳致勳在告別式致詞時透露，父親住進加護病房第一天，仍對主治醫師說：「我的目標，是一個禮拜內回金門看診。」即使自己成了病人，心裡惦記的依舊是還在等待他的病患。

陳信雄16日在台北舉行告別式，來自金門及全台各地的親友、病患、同窗齊聚送別，前總統蔡英文也親自到場致意。他以退役軍醫身分接受中華民國國旗覆棺、國防醫學院校旗覆棺，並獲頒醫療奉獻獎，表彰他深耕金門近30年、守護離島醫療的卓越貢獻。

陳信雄的兒子陳致勳（右一）女兒陳臻（左二）、陳曦（左一）今天與父親的好友在陳信雄照片前拍照，聽著大家講著過往，現場氣氛溫馨感人。記者蔡家蓁／攝影

有年輕的媽媽帶著感冒的女兒走進熟悉的診所，忍不住感嘆：「阿伯不在了，該怎麼辦？」一句話，道盡金門人對這位陪伴30年的良醫深深依賴與不捨。記者蔡家蓁／攝影

因病辭世的仁醫陳信雄，家屬今天起一連3天在金城鎮陳耳鼻喉科診所舉辦追思展覽，陳信雄的2位女兒在現場擺放父親的醫生袍滿懷感動。記者蔡家蓁／攝影

陳信雄的兒子陳致勳站在父親陳信雄的照片前回憶，父親住進加護病房第一天，仍對主治醫師說：「我的目標，是一個禮拜內回金門看診。」即使自己成了病人，心裡惦記的依舊是還在等待他的病患。記者蔡家蓁／攝影

因病辭世的仁醫陳信雄，家屬今天起一連3天在金城鎮陳耳鼻喉科診所舉辦追思展覽，中華電信金門區營業處前經理姜世榮也到場緬懷20多年的好友，他說兩人是打網球結緣的。記者蔡家蓁／攝影