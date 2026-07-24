馬公資源回收分類貯存場啟用 提升資源回收量能

為提升資源回收處理效能，澎湖馬公市資源回收分類貯存場今天落成啟用，除提供清潔人員友善工作環境外，也可提升垃圾分類及資源回收效能，年處理量預估可達1600多噸。

澎湖馬公市資源回收分類貯存場今天由環境部資源循環署副署長劉怡焜、澎湖環保局長蔡淇賢、無黨籍議員蘇陳綉色、馬公市長黃健忠、市代會主席歐銀花等人共同主持剪綵，馬公市各里長與社區理事長等人到場見證。

劉怡焜表示，澎湖位處離島，馬公市設立資源回收分類貯存場很不容易，這也是中央與地方合作的案例，希望在場域的軟硬體設施完善下，垃圾分類更完整，資源價值提升，讓資源回收達到循環再利用。

黃健忠指出，馬公垃圾的清運，佔有澎湖7至8成之多，感謝中央與澎湖縣政府的經費挹注，讓資源回收分類貯存場得以順利完成，未來可處理好資源回收分類。

馬公市公所表示，澎湖垃圾資源回收一年約有1600公噸，馬公市佔7成以上，新建完成的資源回收分類貯存場，總工程經費達新台幣7802萬元，環境部補助4602萬元，剩下則由澎湖縣政府補助1750萬元和馬公市公所自籌1450萬元興建完成啟用。