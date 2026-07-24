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高雄首件跨區公辦都更 岡山新行政中心動土

中央社／ 高雄24日電

高雄市首件跨區公辦都市更新案啟動，岡山新行政中心公辦都更案今天動土，基地位於前峰國中東側「機15」用地，將興建地上6層、地下1層行政大樓，工程經費約12.76億元。

副市長林欽榮今天與尚發營造董事長謝順發及中央、地方民意代表共同出席動土典禮，林欽榮致詞表示，岡山位於北高雄科技廊帶核心，市府近年透過都市計畫，結合捷運岡山路竹延伸線RK1站等重大建設，發揮大眾運輸導向發展（TOD）效益，帶動產業投資與人口成長。

林欽榮說，由於現有行政機關分散、廳舍老舊，市府推動行政中心遷建，選址前峰國中東側「機15」用地，基地面積約1.4公頃，將興建地上6層、地下1層行政大樓，並規劃821席汽機車停車位，改善民眾洽公環境。

林欽榮指出，此次除新行政中心外，也同步活化舊行政中心基地，導入住宅、商業及複合生活機能，兩處基地總投資金額約82億元；透過新、舊基地同步開發，可加速岡山都市更新，打造兼具行政、商業與產業功能的北高雄科技副都心。

謝順發表示，新行政中心邀請日本國際建築大師隈研吾操刀設計，以「大樹」為建築意象，規劃取得智慧建築、銀級綠建築及耐震設計等標章，並導入百年防洪理念，打造兼具永續與韌性的公共建築，園區也將設置約220坪公設民營托育中心。

高雄市都市發展局表示，都更計畫今年4月已完成核定，新舊基地將於今年及明年陸續開工，配合施工，現有岡山區公所及地政事務所預計8月中旬遷至岡山農會綜合大樓中繼辦公；舊址拆除後將興建3棟住商大樓，並規劃人行步道、綠帶及廣場空間。

都更 岡山 高雄

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