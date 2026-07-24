美感崩壞！高雄九如橋「鳥居欄杆」惹議 議員：誰讓設計一路過關？

斥資約5億元興建的高雄九如橋，通車前因橋面兩側紅色護欄造型神似日本神社「鳥居」，引發熱議，不僅掀起城市美學爭議，挨批設計與地方文化格格不入，雖然市府事後已將紅色欄杆改漆為白色，並增設防墜網，但民眾擔憂欄杆間距過大，孩童或行人恐有墜落風險，更質疑衍生的修改費用誰來埋單。

工務局新建工程回應，九如橋欄杆符合安全及防墜規範，修改經費均於原預算內勻支，不另追加。

國民黨市議員陳美雅質疑，一項耗資5億元的重大公共工程，從設計、審查到施工都應經過層層把關，如今卻因欄杆造型掀起爭議，令人不禁想問，到底是哪個環節出了問題。

陳美雅指出，日本鳥居具有特殊宗教與文化象徵意義，代表神域與俗世的界線，不宜作為一般公共工程的裝飾元素，九如橋串聯中都、鼓山等具有深厚歷史文化底蘊的地區，若要融入地方特色，應從在地歷史與文化意象發想，而非直接借用具有特定宗教意涵的符號，否則容易讓民眾感到突兀，也凸顯公共設計欠缺文化敏感度。

除文化與美學爭議，她也提到，不少民眾反映橋梁欄杆間距過大，中間留有明顯縫隙，擔心孩童或長者靠近時，可能增加墜落或發生意外的風險。

她表示，橋梁欄杆最重要的功能是維護公共安全，而非追求造型設計，任何公共工程都應以安全為最高原則，而不是等到爭議爆發後才緊急修正。

對於爭議延燒，市府第一時間未完整說明設計理念，反而迅速將紅色欄杆改漆為白色，僅補強增設防墜網，她認為，若原設計確有缺失，代表審查機制是否未發揮功能，此外，重新塗裝與修改設施所增加的經費，也應向市民清楚交代。

陳美雅呼籲，市府應公開說明九如橋欄杆的設計理念、決策及審查流程，全面檢討公共工程設計把關機制，同時重新檢視橋梁安全防護是否完善，避免類似爭議再次發生。

她強調，重大公共建設不僅代表城市形象，更攸關公共安全與納稅人的權益，唯有兼顧美感、文化、安全及公共責任，才能真正獲得市民認同。

對此，高市工務局新工處回應，九如橋欄杆在規劃設計階段均依相關規範辦理，符合橋梁安全、防墜等設計標準。針對外界對造型的意見，橋上欄杆已由紅色改為白色，以符合多數民眾期待；九如四路原有欄杆則拆除，改以綠籬、標線及標誌取代，提供更安全行車環境。

新工處表示，目前施工團隊正全力趕工，仍維持7月31日開放通車的目標，不受調整作業影響。

至於修改設計是否增加公帑支出，新工處指出，九如四路拆除的欄杆將作為備品，或移作其他有高低落差的工程使用，欄杆重新塗裝及相關調整衍生的經費，將依程序辦理變更設計，所需費用均於原核定預算內勻支，不會另外追加預算。

高雄九如橋「鳥居欄杆」惹議，挨批設計與地方文化格格不入，也有安全疑慮。記者劉學聖／攝影

高雄九如橋「鳥居欄杆」引爆爭議，掀起美學爭議，市府事後已將紅色欄杆改漆為白色，並增設防墜網。記者劉學聖／攝影

高雄九如橋「鳥居欄杆」引爆爭議，掀起美學爭議，市府事後已將紅色欄杆改漆為白色，並增設防墜網。記者劉學聖／攝影

高雄九如橋「鳥居欄杆」惹議，挨批設計與地方文化格格不入，也有安全疑慮。記者劉學聖／攝影