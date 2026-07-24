澎湖最偏遠雙吉派出所落成 提供全天候警政服務
澎湖縣政府警察局所轄最偏遠望安分局雙吉派出所新建廳舍今天落成啟用，象徵做好全天候「離島不離心」治安、交通等各項警政服務。
澎湖副縣長林皆興、澎湖縣議會議長陳毓仁及警察局長林樹國等出席剪綵，讓東吉嶼罕見熱鬧，多名歷任雙吉派出所長也「回娘家」舊地重逢。
林皆興表示，雙吉派出所克服種種困難順利落成，感謝議會支持，期許駐守員警秉持「24小時為民服務便利商店」精神，守護在地居民生活。
根據警察局提供資料，雙吉派出所位處東吉嶼，對外交通與民生用品等物資全賴海運，舊有廳舍長期遭海風鹽害嚴重侵蝕，外牆斑剝、屋頂樓板龜裂滲水，影響駐守員警勤務安全，民國111年起規劃爭取經費補助拆除重建，113年4月開工，今年6月完工驗收，總工程費約新台幣1600萬元。
警察局表示，新建雙吉派出所為地上1層、總樓板面積143平方公尺（43.26坪）廳舍，包含所長辦公室（含待勤室）、副所長待勤室、員警待勤室2間、辦公室、槍械室、偵訊室、廚房、盥洗室（含行動不便者廁所）及電訊設備。
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