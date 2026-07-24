屏科實中下月進駐 交通沒到位…縣府：開學前設好YouBike站

國立屏科實驗高中第一期校舍將完工，學校預計八月進駐，但周邊屏東科學園區基地仍在興建中，學生擔心公共運輸不足，交通不便，向民代陳情。屏東縣政府表示，除了學校規畫交通車外，將協調客運公司配合開設轉乘路線，並設YouBike站點。

屏科實中校舍興建工程二○二四年四月動土，第一期工程預計本月底完工，國小至高中部師生將在下月進駐，第二期工程明年七月竣工，幼兒園再展開招生。

但屏科實中學生會表示，校區方圓一點五公里內幾乎沒有任何公共運輸工具，最近的六塊厝車站仍需步行約廿多分鐘，夏季高溫炎熱，周邊棒球場等大型工程車輛進出頻繁，恐影響學生交通安全，並增加中暑風險。

學校曾建議增闢公車路線、調整既有客運路線及增設YouBike站點，甚至研議開辦學生接駁專車，但要負擔營運成本，票價偏高，影響學生搭乘意願。一名家長說，專車從屏東車站到學校，最高每天一八二元，最少一三四元，一學期交通花費就要一萬多元。

議員李世斌近日邀交旅處、教育處討論，盼透過跨局處合作，提供完善交通配套措施。縣議員陳揚說，屏科實中隸屬國科會南科管理局，交通配套問題，很明顯是中央與地方溝通不足。

交旅處表示，日前會勘後，已確認YouBike五十柱點位，預計開學前完成。接駁部分，校方已規畫交通車，另外針對台鐵、公路客運至屏東轉運站的乘客，將會勘確認客運接駁路線，停靠站點及發車時間。