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影響59萬戶用水！配合高雄捷運黃線施工 鳳山等6區明天停水7小時

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
配合高捷施工，自來水管線遷移將影響逾50萬戶用水。圖／截自台灣自來水公司
配合高捷施工，自來水管線遷移將影響逾50萬戶用水。圖／截自台灣自來水公司

配合高雄捷運黃線Y4車站的自來水管線遷移，台灣自來水公司預定於明天（24日）凌晨0時起，辦理鳥松區大埤路管徑2000公厘鋼管設置分歧口及管內檢視作業，受工程影響，鳳山、苓雅等6區將實施停水7小時，三民、鹽埕等7區則採取降低水壓供水，預計影響約59萬戶用水，水公司提醒民眾提早儲水備用。

自來水公司指出，停水與減壓時間預計自24日凌晨0時至上午7時止，其中停水範圍涵蓋苓雅區、仁武區全區，以及鳳山區忠孝、忠義、中和等8里，前鎮區瑞誠、瑞文、瑞北等9里，鳥松區大華、夢裡、鳥松3里，與三民區寶獅、寶安、本館、灣中、鼎金等44個里。

在水壓降低區域方面，則包含鹽埕區、新興區、鼓山區及前金區等4行政區全區，左營區全區（莒光里、光輝里除外），另包含鳳山區鎮西、協和、曹公等15里，以及三民區鼎泰、灣興、十全、博愛等42個里。

自來水公司呼籲，影響區域內的住戶請盡早於停水前完成儲水，停水期間務必關閉抽水機電源，以免馬達空轉過熱受損或引發火災，建築物自來水進水口低於地面之用戶，應將總表前制水閥關閉，避免發生可能之虹吸污染，復水後，請先將抽水機排氣閥打開排出空氣，以利迅速恢復正常供水。

停水 高雄捷運 鳳山

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