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別讓陸蟹媽媽命喪輪下 墾丁台26線7月底起三波護蟹交管

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
志工向用路人宣導陸蟹保育。圖／墾管處提供
志工向用路人宣導陸蟹保育。圖／墾管處提供

墾丁陸蟹繁殖高峰期在每年農曆6到10月，陸蟹媽媽在月圓夜晚往海岸釋幼完成使命，但生命路程充滿重重危機，常在橫跨馬路時慘遭路殺奪命。墾管處今宣布，陸蟹繁殖季啟動台26線香蕉灣到砂島斷護蟹交管，將在7月底到9月底分三梯次，呼籲民眾減速慢行、禮讓陸蟹，守護珍貴生態。

墾管處表示，今年護蟹交管將在7月28日至30日、8月27日至29日，及9月25日至27日實施，配合農曆閏6、7及8月的15、16、17日陸蟹降海釋幼高峰。

管制路段為台26線39.5公里至41.5公里，全長約2公里，其中7、8月晚間6時半分至8時半分管制，9月為晚間6時至8時。交管期間，原本四線道將縮減為雙向各一車道通行，每封閉道路10分鐘，再開放內側車道通行10分鐘，提供抱卵母蟹安全穿越道路、順利抵達海岸釋幼。

墾管處指出，台26線39.6公里至39.9公里路段因路面與兩側地面有高低落差，為維護行人安全及避免干擾陸蟹，交管期間也將禁止非工作人員進入該區域活動。

墾管處呼籲，護蟹時段若非必要，民眾應避免前往管制路段，將道路、海岸及沙灘留給陸蟹媽媽，降低光害、噪音及人為干擾，讓牠們安心完成繁殖任務。

墾管處表示，墾丁地區生態資源豐富，不僅陸蟹，許多野生動物白天、夜晚都可能出現在道路周邊，駕駛人行經國家公園道路時應放慢車速、提高警覺，遇到野生動物應主動禮讓。若發現民眾捕捉陸蟹或破壞棲地，可通報墾管處或保七總隊第八大隊，共同守護墾丁陸蟹繁衍，讓珍貴生態得以永續延續。

抱卵母蟹降海釋幼。圖／墾管處提供
抱卵母蟹降海釋幼。圖／墾管處提供

墾丁 墾管處

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