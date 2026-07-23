高雄57家餐廳登米其林指南 HABU、NIBBON首摘星

米其林指南2026公布最新星級名單，高雄57家餐廳獲推薦，寫下納入米其林評鑑以來最佳成績，包括6家米其林一星、1家米其林綠星、21家必比登推介及29家入選餐廳，其中，HABU、NIBBON首度摘下一星；入選餐廳Li.nu首席侍酒師兼餐廳經理邱雯琪抱回「侍酒師大獎」。

今年高雄6家一星餐廳包括法式餐廳HAILI、中餐廳雋 GEN、日式料理承 Sho、法餐方蒔，以及首度晉升一星的NIBBON、HABU。其中，HAILI已連續四年獲得米其林一星，成為高雄最具代表性的法式餐廳之一。

HAILI主廚康仁維表示，每一次摘星都不是終點，而是重新出發的開始。團隊持續以日法料理技法結合高雄風土，透過在地食材、細節與服務，希望讓更多人看見南台灣精緻餐飲的深度。

高雄唯一摘星中餐廳雋 GEN今年也迎來新氣象，邀請擁有46年資歷的粵菜名廚李雲浩加入團隊，李雲浩表示，米其林從來不是一個人的成就，而是整個團隊每天對品質毫不妥協的堅持。

他重新調整菜單架構，將台灣與高雄在地食材融入粵菜料理，並從過去單一套餐模式，擴展為單點、套餐及客製化宴席兼具的完整餐飲體驗，其中招牌菜「濃湯竹笙雲吞雞」更是店內人氣料理。

同樣連續摘星的承 Sho，是日本名店「傳（Den）」首間海外姊妹店，以細膩的日式料理聞名，並大量運用台灣在地食材，將料理融入主廚充滿巧思的創意；方蒔則持續穩定展現法式料理實力，再度獲得一星肯定。

今年最受矚目的兩匹黑馬，則是首次摘星的HABU與NIBBON。HABU以台灣傳統中藥行文化為靈感，品牌名稱取自日文Herb（ハーブ）的發音，透過漢方、草本植物與季節食材重新詮釋當代料理，打造獨樹一格的餐桌體驗。

NIBBON深耕高雄6年，以法式料理技法為基礎，融合亞洲風味與季節食材，逐步建立鮮明風格，今年首度摘下一星，也讓高雄法式餐飲版圖再添新秀。

除了星級餐廳外，法式餐廳THOMAS CHIEN再度蟬聯米其林綠星，持續推動永續餐飲理念；而Li.nu不僅入選米其林指南，首席侍酒師兼餐廳經理邱雯琪（Bonnie）更勇奪「侍酒師大獎」，成為高雄首位獲此殊榮的專業侍酒師。

邱雯琪表示，這座獎項代表自己過去8年累積的實戰經驗，終於能完整展現在餐桌服務之中，也希望透過專業侍酒服務，讓更多人感受到餐酒搭配的魅力。

米其林評鑑從街頭小吃、必比登到Fine Dining，已逐漸建立完整的美食層次，讓港都在台灣餐飲版圖中的能見度持續提升。

HABU以臺灣傳統中藥文化為靈感，結合藥材、香料與現代料理手法，打造兼具文化底蘊與創意的精緻料理，首度晉升一星。圖／高雄市觀光局提供

米其林指南2026港都6間餐廳榮獲米其林一星肯定、1間蟬聯米其林綠星。圖／高雄市觀光局提供

NIBBON以精緻料理展現主廚創意與職人精神，今年首度榮獲米其林一星肯定。圖／高雄市觀光局提供

「雋 GEN」、「HAILI」、「承 Sho」及「方蒔」展現成熟穩定的極致料理持續蟬聯一星。圖／高雄市觀光局提供

「雋 GEN」、「HAILI」、「承 Sho」及「方蒔」展現成熟穩定的極致料理持續蟬聯一星。圖／高雄市觀光局提供

入選餐廳Li.nu首席侍酒師兼餐廳經理邱雯琪（Bonnie）抱回「侍酒師大獎」。圖／高雄市觀光局提供

「雋 GEN」、「HAILI」、「承 Sho」及「方蒔」展現成熟穩定的極致料理持續蟬聯一星。圖／高雄市觀光局提供