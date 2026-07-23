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高雄57家餐廳登米其林指南 HABU、NIBBON首摘星

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
THOMAS CHIEN再度蟬聯米其林綠星，推廣友善環境與在地永續餐飲。圖／高雄市觀光局提供
THOMAS CHIEN再度蟬聯米其林綠星，推廣友善環境與在地永續餐飲。圖／高雄市觀光局提供

米其林指南2026公布最新星級名單，高雄57家餐廳獲推薦，寫下納入米其林評鑑以來最佳成績，包括6家米其林一星、1家米其林綠星、21家必比登推介及29家入選餐廳，其中，HABU、NIBBON首度摘下一星；入選餐廳Li.nu首席侍酒師兼餐廳經理邱雯琪抱回「侍酒師大獎」。

今年高雄6家一星餐廳包括法式餐廳HAILI、中餐廳雋 GEN、日式料理承 Sho、法餐方蒔，以及首度晉升一星的NIBBON、HABU。其中，HAILI已連續四年獲得米其林一星，成為高雄最具代表性的法式餐廳之一。

HAILI主廚康仁維表示，每一次摘星都不是終點，而是重新出發的開始。團隊持續以日法料理技法結合高雄風土，透過在地食材、細節與服務，希望讓更多人看見南台灣精緻餐飲的深度。

高雄唯一摘星中餐廳雋 GEN今年也迎來新氣象，邀請擁有46年資歷的粵菜名廚李雲浩加入團隊，李雲浩表示，米其林從來不是一個人的成就，而是整個團隊每天對品質毫不妥協的堅持。

他重新調整菜單架構，將台灣與高雄在地食材融入粵菜料理，並從過去單一套餐模式，擴展為單點、套餐及客製化宴席兼具的完整餐飲體驗，其中招牌菜「濃湯竹笙雲吞雞」更是店內人氣料理。

同樣連續摘星的承 Sho，是日本名店「傳（Den）」首間海外姊妹店，以細膩的日式料理聞名，並大量運用台灣在地食材，將料理融入主廚充滿巧思的創意；方蒔則持續穩定展現法式料理實力，再度獲得一星肯定。

今年最受矚目的兩匹黑馬，則是首次摘星的HABU與NIBBON。HABU以台灣傳統中藥行文化為靈感，品牌名稱取自日文Herb（ハーブ）的發音，透過漢方、草本植物與季節食材重新詮釋當代料理，打造獨樹一格的餐桌體驗。

NIBBON深耕高雄6年，以法式料理技法為基礎，融合亞洲風味與季節食材，逐步建立鮮明風格，今年首度摘下一星，也讓高雄法式餐飲版圖再添新秀。

除了星級餐廳外，法式餐廳THOMAS CHIEN再度蟬聯米其林綠星，持續推動永續餐飲理念；而Li.nu不僅入選米其林指南，首席侍酒師兼餐廳經理邱雯琪（Bonnie）更勇奪「侍酒師大獎」，成為高雄首位獲此殊榮的專業侍酒師。

邱雯琪表示，這座獎項代表自己過去8年累積的實戰經驗，終於能完整展現在餐桌服務之中，也希望透過專業侍酒服務，讓更多人感受到餐酒搭配的魅力。

米其林評鑑從街頭小吃、必比登到Fine Dining，已逐漸建立完整的美食層次，讓港都在台灣餐飲版圖中的能見度持續提升。

HABU以臺灣傳統中藥文化為靈感，結合藥材、香料與現代料理手法，打造兼具文化底蘊與創意的精緻料理，首度晉升一星。圖／高雄市觀光局提供
HABU以臺灣傳統中藥文化為靈感，結合藥材、香料與現代料理手法，打造兼具文化底蘊與創意的精緻料理，首度晉升一星。圖／高雄市觀光局提供

米其林指南2026港都6間餐廳榮獲米其林一星肯定、1間蟬聯米其林綠星。圖／高雄市觀光局提供
米其林指南2026港都6間餐廳榮獲米其林一星肯定、1間蟬聯米其林綠星。圖／高雄市觀光局提供

NIBBON以精緻料理展現主廚創意與職人精神，今年首度榮獲米其林一星肯定。圖／高雄市觀光局提供
NIBBON以精緻料理展現主廚創意與職人精神，今年首度榮獲米其林一星肯定。圖／高雄市觀光局提供

「雋 GEN」、「HAILI」、「承 Sho」及「方蒔」展現成熟穩定的極致料理持續蟬聯一星。圖／高雄市觀光局提供
「雋 GEN」、「HAILI」、「承 Sho」及「方蒔」展現成熟穩定的極致料理持續蟬聯一星。圖／高雄市觀光局提供

「雋 GEN」、「HAILI」、「承 Sho」及「方蒔」展現成熟穩定的極致料理持續蟬聯一星。圖／高雄市觀光局提供
「雋 GEN」、「HAILI」、「承 Sho」及「方蒔」展現成熟穩定的極致料理持續蟬聯一星。圖／高雄市觀光局提供

入選餐廳Li.nu首席侍酒師兼餐廳經理邱雯琪（Bonnie）抱回「侍酒師大獎」。圖／高雄市觀光局提供
入選餐廳Li.nu首席侍酒師兼餐廳經理邱雯琪（Bonnie）抱回「侍酒師大獎」。圖／高雄市觀光局提供

「雋 GEN」、「HAILI」、「承 Sho」及「方蒔」展現成熟穩定的極致料理持續蟬聯一星。圖／高雄市觀光局提供
「雋 GEN」、「HAILI」、「承 Sho」及「方蒔」展現成熟穩定的極致料理持續蟬聯一星。圖／高雄市觀光局提供

「雋 GEN」、「HAILI」、「承 Sho」及「方蒔」展現成熟穩定的極致料理持續蟬聯一星。圖／高雄市觀光局提供
「雋 GEN」、「HAILI」、「承 Sho」及「方蒔」展現成熟穩定的極致料理持續蟬聯一星。圖／高雄市觀光局提供

高雄 餐廳 米其林

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