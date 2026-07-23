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日茨城笠間市長拜會屏東 盼深化農業產業等交流

中央社／ 屏東縣23日電

日本茨城縣笠間市長山口伸樹、市議會議長畑岡洋二所組成的訪問團，今天拜會屏東縣長周春米。雙方皆期盼，未來深化農業、地方產業、教育及文化等交流。

屏東縣政府傳播暨國際事務處今天發布新聞稿表示，交流會由周春米率領傳播處、農業處、教育處、客務處，以及農業部農糧署南區分署，與山口伸樹、笠間市議會及笠間市台灣辦事處等代表進行交流。

周春米於交流會中歡迎笠間市訪團，並表示，屏東是水果王國，一年四季都有代表性水果，年初有蓮霧，3、4月有鳳梨、棗子，5、6月則有芒果，不僅品質優良，更是全國最早上市產區，希望未來除了農業交流外，也能拓展至教育、青年等領域，讓雙方建立長久且深厚合作關係。

對於訪團提及近日在屏東進行的二戰遺骨挖掘工作，周春米也深有所感，她說，位於屏東最南端的潮音寺，是座具歷史意義佛寺，長年成為台灣鄉親與日本友人共同追思重要場所。許多日本民眾來到台灣時，也會特地前往祭拜、慰問，展現台日間深厚情誼。

山口伸樹表示，近幾天日本民間團體前往屏東核三廠出水口一帶，進行二戰罹難者遺骨挖掘作業，尋找當年因運輸船遭美軍擊沉、漂流上岸的罹難士兵遺骸。有10名屏東志工到場協助，讓身為日本國民的他深受感動，也表達誠摯感謝。

山口伸樹指出，此次來到屏東，對美味屏東芒果留下深刻印象，也分享先前透過台灣農業部協助，於日本學校提供台灣芒果、香蕉、鳳梨等水果作為營養午餐食材，讓學生認識台灣農產品，期待未來雙方能簽署合作備忘錄，在農業、教育及文化等層面持續深化交流，建立更緊密夥伴關係。

傳播處提及，屏東縣與笠間市在農業、文化及地方產業方面各具特色，未來雙方將就農業、產業、教育及文化等領域深化交流，逐步推動各項合作計畫，拓展台日地方交流成果。

日本 屏東 周春米

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