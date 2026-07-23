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高雄大型活動接力登場 市府智慧交通掌握人車流

中央社／ 高雄23日電

高雄近年大型演唱會及活動接連登場，吸引遊客湧入；但活動成功背後，也考驗城市治理能力。市府官員說，大型活動仰賴跨局處合作，且須運用智慧交通系統，即時監控人流與車流。

高雄廣播電台與國立中山大學公共事務管理研究所共同製播「公事好好說」節目，日前邀高雄市觀光局專門委員胡碧霞及高雄市文化局駁二營運中心主任李亦梅，共同探討高雄如何透過活動經濟、公共空間活化與跨局處治理，打造城市新品牌。

中山大學公共事務管理研究所教授郭瑞坤表示，高雄幾乎每個週末都有不同活動登場，從演唱會、展覽到節慶活動，反映的不只是活動數量增加，更是一座城市透過活動重新塑造市民生活方式。

胡碧霞指出，演唱會經濟及多元節慶活動已成為高雄城市魅力的重要展現。從冬日遊樂園、鹹酥雞嘉年華到內門宋江陣等，不僅帶來觀光效益，也提升市民對城市的認同感與光榮感，讓更多人願意走出家門參與城市生活。

李亦梅表示，駁二藝術特區從港區閒置倉庫發展為有26棟倉庫的藝文聚落，今年第一季更吸引超過532萬人次造訪，成為高雄最具代表性的文化地標之一。

活動的成功背後，也考驗城市治理能力。胡碧霞與李亦梅表示，大型活動仰賴跨局處合作，並運用智慧交通系統即時監控人流與車流，彈性調整捷運、輕軌及渡輪班次。同時透過區公所、里長及說明會，讓居民了解活動規劃與配套措施。

活動熱潮也帶來旅宿房價議題。胡碧霞指出，房價隨供需變動屬市場機制，但高雄市設有備查房價制度，業者若超過申報上限將依法裁罰。

郭瑞坤表示，城市行銷不只是政府的工作，每名市民都是高雄最好的代言人。透過社群分享、文化交流與在地參與，讓更多人看見高雄從工業港都蛻變為兼具文化魅力、生活品質與國際競爭力的現代城市。

中山大學公共事務管理研究所今天透過新聞稿表示，「公事好好說」每週一下午5時30分在FM94.3頻道播出，聚焦公共政策、城市治理與社會議題，透過學界與實務界對談，將公共事務與管理觀點帶入大眾生活。

高雄 演唱會

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