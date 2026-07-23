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墾丁陸蟹繁殖高峰期 墾管處公布護蟹交管時間

中央社／ 屏東縣23日電

每年農曆6至10月為墾丁陸蟹繁殖高峰期，母蟹會在月圓之夜降海釋幼。墾管處將啟動台26線香蕉灣至砂島段3波護蟹交管，首波28至30日晚間6時30分至8時30分。

墾丁國家公園管理處今天發布新聞稿表示，墾丁陸蟹繁殖高峰期為農曆6至10月，陸蟹媽媽會在月圓夜晚前往海岸釋幼，生產路程卻充滿重重危機，無數生命在橫跨馬路慘遭路殺。呼籲民眾，期間行經墾丁國家公園海岸公路減速慢行。

墾管處表示，將於台26線香蕉灣至砂島段執行3波護蟹交管，時間分別為7月28至30日，8月27至29日，及9月25至27日。前2月從晚間6時30分至8時30分，最後1月從晚間6時至8時。

墾管處指出，管制路段為台26線省道39.5k至41.5k共2公里路段，原4線道縮減為2線道，採雙向各縮減外側車道；管制時間中每封路10分鐘後，開放內線道通行10分鐘。

此外，因應39.6k至39.9k區段路面提高與兩側地面有落差，為避免人為活動干擾及維護行人安全，該區交管期間執行行人管制，禁止非工作人員進入該區活動。為現場工作執行順利並減少對陸蟹干擾，籲管制時段內無必要使用道路者勿到現場，盡量將此期間道路、海岸與沙灘，空出來留給陸蟹媽媽，留下安靜海洋產房。

墾管處提及，墾丁地區生態相當豐富，無論白天或黑夜皆有許多生物出現在道路周邊，若遇野生動物請禮讓；在墾丁觀察陸蟹時也應盡量避免過度干擾；若發現捕捉陸蟹或破壞陸蟹棲地行為，電話通報墾管處及保七總隊第八大隊，守護墾丁陸蟹生生不息。

墾丁 墾管處

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