快訊

中聯問題油品波及…好市多公布12項受影響商品 符合2條件可退貨

以為與自己無關…收到親戚欠稅通知竟成繼承人 稅務局：很多人都遇過

聽新聞
0:00 / 0:00

新冠疫情升溫 屏縣衛生局府籲民眾接種疫苗加強防護

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
新冠疫情升溫，屏東縣政府衛生局表示，公費新冠疫苗擴大提供全國滿6個月（180天）以上民眾接種期限至2026年7月31日，尚未接種本季新冠疫苗民眾把握機會接種，提升保護力。圖／屏東縣府衛生局提供
新冠疫情升溫，屏東縣政府衛生局表示，公費新冠疫苗擴大提供全國滿6個月（180天）以上民眾接種期限至2026年7月31日，尚未接種本季新冠疫苗民眾把握機會接種，提升保護力。圖／屏東縣府衛生局提供

新冠疫情持續升溫，且正值暑假，出遊及參加大型活動機會增加，屏東縣政府衛生局提醒，外出時應落實防疫措施，包括勤洗手、打疫苗、注意咳嗽禮節，前往醫療院所、人潮擁擠或通風不良場所，以及與長者、免疫力低下者接觸時，建議自主戴口罩；如有身體不適，應在家休息，避免上班、上課及參加聚會，降低病毒傳播風險。

依據衛生福利部疾病管制署監測資料，國內新冠疫情進入流行期，近期重症及死亡病例以65歲以上長者及具慢性病史者為主，其中重症病例74.5%為65歲以上長者、83.9%具有慢性病史，且92.5%未接種本季新冠疫苗。臨床症狀以上呼吸道感染為主，包括喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水、發燒、疲倦、頭痛及肌肉痠痛，少數個案可能出現暫時性嗅覺或味覺喪失或遲鈍。

衛生局表示，公費新冠疫苗擴大提供全國滿6個月（180天）以上民眾接種期限至今年7月31日止，呼籲尚未接種本季新冠疫苗民眾把握機會接種，提升保護力並降低重症及住院風險；其中65歲以上長者及免疫功能低下等高風險族群，如已接種第1劑且間隔滿180天，應依建議接種第2劑，以獲更完整保護力。

衛生局也提醒，若出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等疑似新冠症狀，建議佩戴口罩儘速就醫，由醫師或自行使用市售家用快篩，並由醫師評估後開立抗病毒藥物進行治療，降低嚴重併發重症或死亡風險；如出現呼吸困難、持續胸痛、意識不清等重症警示症狀，應立即就醫，把握治療黃金時間，以降低重症及死亡風險。

衛生局將持續監測疫情發展，並整備疫苗及抗病毒藥物等防疫資源，呼籲民眾落實日常防疫6要點，共同守護自己與家人健康。相關資訊可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網查詢，或撥打防疫專線1922（或0800-001922），亦可洽詢屏東縣政府衛生局(08-7380208)。

疫情 新冠疫苗

延伸閱讀

新冠疫情流行嘉市門急診1周暴增逾5成　醫師：做好自主防疫管理

新冠病例暴增7成 Novavax疫苗剩4千劑且7月底過期 …疾管署籲盡快接種

吹冷氣感冒？醫揭夏日倦怠真相 出現「這些症狀」快降溫

高燒不退、全身紅 小心川崎氏症！連2童確診險冠狀動脈病變

相關新聞

高鐵屏東車站以北地區細部計畫發布實施 文教公設、都更招商接棒

屏東縣政府公告發布實施「高速鐵路屏東車站特定區第二期發展區（都市更新）細部計畫」及「高速鐵路屏東車站特定區周邊土地更新地區暨都市更新計畫」，宣告高鐵特定區周邊公辦都市更新邁入執行階段，加速帶動高鐵特區開發，為屏東注入經濟發展與城市建設動能。

新冠疫情升溫 屏縣衛生局府籲民眾接種疫苗加強防護

新冠疫情持續升溫，且正值暑假，出遊及參加大型活動機會增加，屏東縣政府衛生局提醒，外出時應落實防疫措施，包括勤洗手、打疫苗、注意咳嗽禮節，前往醫療院所、人潮擁擠或通風不良場所，以及與長者、免疫力低下者接觸時，建議自主戴口罩；如有身體不適，應在家休息，避免上班、上課及參加聚會，降低病毒傳播風險。

屏科實中8月將搬進正式校區…周邊全是工地 學生憂上下學交通安全

國立屏東科學實驗中學第一期校舍將完工，今年8月將從大仁科大校區搬進正式校區，但周邊屏東科學園區基地興建中，校園周邊都是工地，學生擔心周邊公共運輸不足，交通不便，向縣議員李世斌陳情。縣府表示，校方有規畫交通車，縣府將協調客運公司配合周邊轉乘路線，並設YouBike站點。

開啟靜音模式…屏東九如鄉長藍聰信聲帶長繭手術住院 醫囑禁聲10天

爭取連任的屏東縣九如鄉長藍聰信近日跑行程、出席活動時，鄉親關心他的健康狀況，「鄉長，你的聲音怎麼變成這樣？」、「太累了？還是感冒了？」藍聰信在臉書發文說，他要開啟「靜音模式」，聲音沙啞原因是因為長期講話，聲帶長繭了，他22日完成手術，一切平安，「十天不能開口說話」。

「里民的事就是我的事」 屏東建國里長獲特優里長表揚 將挑戰8連任

屏東縣政府今表揚115年資深及特優村里長、績優民政人員及資深鄰長共68人，縣長周春米一一頒獎祝賀，感謝第一線人員長期在地方為民服務。獲表揚特優村里長的屏東市建國里長賴秋童，連任7屆，「里民事就是我的事」，協助弱勢里民獲援助、照顧獨居長輩，將挑戰8連任。

長照3.0互助喘息「顧1換2」夯 高雄4據點累計服務178人次

高雄市推動長照3.0互助喘息政策，4個月來已開辦64班次、累計服務178人次。不同於傳統喘息服務，互助喘息「顧1換2」機制不占用原有長照喘息額度，讓照顧者獲得更多喘息空間，也提升社區照顧量能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。