新冠疫情升溫 屏縣衛生局府籲民眾接種疫苗加強防護

新冠疫情持續升溫，且正值暑假，出遊及參加大型活動機會增加，屏東縣政府衛生局提醒，外出時應落實防疫措施，包括勤洗手、打疫苗、注意咳嗽禮節，前往醫療院所、人潮擁擠或通風不良場所，以及與長者、免疫力低下者接觸時，建議自主戴口罩；如有身體不適，應在家休息，避免上班、上課及參加聚會，降低病毒傳播風險。

依據衛生福利部疾病管制署監測資料，國內新冠疫情進入流行期，近期重症及死亡病例以65歲以上長者及具慢性病史者為主，其中重症病例74.5%為65歲以上長者、83.9%具有慢性病史，且92.5%未接種本季新冠疫苗。臨床症狀以上呼吸道感染為主，包括喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水、發燒、疲倦、頭痛及肌肉痠痛，少數個案可能出現暫時性嗅覺或味覺喪失或遲鈍。

衛生局表示，公費新冠疫苗擴大提供全國滿6個月（180天）以上民眾接種期限至今年7月31日止，呼籲尚未接種本季新冠疫苗民眾把握機會接種，提升保護力並降低重症及住院風險；其中65歲以上長者及免疫功能低下等高風險族群，如已接種第1劑且間隔滿180天，應依建議接種第2劑，以獲更完整保護力。

衛生局也提醒，若出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等疑似新冠症狀，建議佩戴口罩儘速就醫，由醫師或自行使用市售家用快篩，並由醫師評估後開立抗病毒藥物進行治療，降低嚴重併發重症或死亡風險；如出現呼吸困難、持續胸痛、意識不清等重症警示症狀，應立即就醫，把握治療黃金時間，以降低重症及死亡風險。

衛生局將持續監測疫情發展，並整備疫苗及抗病毒藥物等防疫資源，呼籲民眾落實日常防疫6要點，共同守護自己與家人健康。相關資訊可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網查詢，或撥打防疫專線1922（或0800-001922），亦可洽詢屏東縣政府衛生局(08-7380208)。