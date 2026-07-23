屏科實中8月將搬進正式校區…周邊全是工地 學生憂上下學交通安全

國立屏東科學實驗中學第一期校舍將完工，今年8月將從大仁科大校區搬進正式校區，但周邊屏東科學園區基地興建中，校園周邊都是工地，學生擔心周邊公共運輸不足，交通不便，向縣議員李世斌陳情。縣府表示，校方有規畫交通車，縣府將協調客運公司配合周邊轉乘路線，並設YouBike站點。

屏科實中學生會表示，校區方圓1.5公里內幾乎沒有公共運輸，距離最近六塊厝車站仍需步行約20多分鐘才能抵達，夏季高溫炎熱，周邊國際棒球場、校舍第二期工程、六塊厝車站遷建等，大型工程車輛進出頻繁，步行上下學恐增交通安全與中暑風險。

學生會表示，校方曾建議增闢公車路線、調整既有客運路線及增設YouBike站點，但先前多以經費不足或暫無規畫回覆；校方研議開辦學生專車接駁，但要負擔營運成本，票價又偏高，搭乘意願有限，難以長期營運。

一名學生家長指出，學校有調查搭專車的意願，但是專車票價高，若從屏東車站到學校，最高每天182元，最少134元，這樣下來一學期交通花費高達1萬多元。

縣議員李世斌接獲學生會陳情，李世斌隨即邀集交旅處、教育處與屏科實中學生會討論，李世斌說，透過跨局處合作，提供完善交通配套措施。

縣議員陳揚說，屏科實中隸屬國家科學及技術委員會主管，交通配套很明顯中央與地方溝通不足，雖然縣府會設YouBike，但周邊都是工地要注意上下學通勤安全，做好分流。

屏科實中表示，學校校舍興建共兩期，第一期預計7月底完工驗收，學校在8月搬家進駐正式校區，第一期工程完工10棟，第二期工程8棟，第二期工程預計明年7月完工。相關交通配套措施，都有跟縣府、中央反映，因為校園周邊仍是工地，會請警方加強上下學交通安安維。

屏科實中校舍興建工程2024年4月動土，施工期間，國高中部在大仁科技大學上課，國小部在凌雲國小校區。今年8月從國小到高中將進駐正式的校區，師生共約650人，幼兒園預計明年校舍二期完工後招生。

交旅處表示，YouBike部分7月17日會勘確認點位，預估設50柱，預計8月底開學前完成。接駁車部分，交旅處說，除校方已規畫交通車，針對台鐵、公路客運至屏東轉運站的乘客，協調客運公司在上、放學時段行駛接駁路線，將辦會勘確認路線、停靠站點及發車時間等，預計配合9月開學上路營運。

國立屏東科學實驗中學第一期校舍將完工，學校今年8月將從大仁科大校區搬進正式校區，但周邊屏東科學園區基地興建中，校園周邊都是工地。記者劉星君／攝影