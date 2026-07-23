高鐵屏東車站以北地區細部計畫發布實施 文教公設、都更招商接棒

屏東縣政府公告發布實施「高速鐵路屏東車站特定區第二期發展區（都市更新）細部計畫」及「高速鐵路屏東車站特定區周邊土地更新地區暨都市更新計畫」，宣告高鐵特定區周邊公辦都市更新邁入執行階段，加速帶動高鐵特區開發，為屏東注入經濟發展與城市建設動能。

屏東縣府城鄉發展處表示，本案範圍位在屏東高鐵特定區北側，緊鄰南側高鐵核心站區。除配合現地國軍老舊眷村遷建與更新作業，整合區內推動中的運動休閒園區與國立屏科實驗高級中學等重大建設，延續特定區北側「體育教學園區」空間發展，將本區明確定位為機能融合「高鐵屏東住商特區」，未來採公辦都更引進民間資源開發，加速帶動高鐵屏東車站周邊地區發展。

城鄉處說，細部計畫延續上述定位構想，訂定嚴謹土地使用分區管制要點及都市設計基準，以兼顧良好都市景觀、生活品質與實際發展需求，達到合理土地使用與建築開發使用管制。

城鄉處表示，本案作為高鐵屏東車站特定區計畫第二期發展區，計畫面積29.7公頃，開發完成後可提供商業區8.03公頃及公共設施用地21.68公頃（包含學校用地、運動公園用地、停車場用地及道路用地等），將為高鐵特定區注入運動休閒、文化教育、商業服務等完善機能，打造宜業、宜居、宜學共榮生活圈。

城鄉處表示，本案細部計畫及更新計畫在歷經公開展覽、舉辦說明會及都市計畫委員會審議後，正式公告實施。展開下一階段招商籌備作業，正式啟動公辦都更程序；後續推動分期分區公開閱覽、地區說明會、公告上網及招商說明會等作業，說明會預計8到9月間舉辦，期盼引進民間資源，打造屏東高鐵地區城鎮新風貌。

發布實施之都市計畫書圖資料可至縣府城鄉發展處都市計畫科、屏東市公所閱覽，亦可至城鄉發展處網站「最新消息」查詢下載（網址：https://www.pthg.gov.tw/planeab/Default.aspx）。