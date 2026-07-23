開啟靜音模式…屏東九如鄉長藍聰信聲帶長繭手術住院 醫囑禁聲10天

爭取連任的屏東縣九如鄉長藍聰信近日跑行程、出席活動時，鄉親關心他的健康狀況，「鄉長，你的聲音怎麼變成這樣？」、「太累了？還是感冒了？」藍聰信在臉書發文說，他要開啟「靜音模式」，聲音沙啞原因是因為長期講話，聲帶長繭了，他22日完成手術，一切平安，「十天不能開口說話」。

藍聰信昨22日完成聲帶微創手術，21日住院檢查時，但藍聰信心繫鄉公所，住院檢查完成後，他還向醫院請假跑行程，參加三塊玄靈宮千秋大人聖誕與東寧媽媽教教室餐敘，也處理公務，並到黃昏市場發環保袋。

昨天完成手術後，藍聰信今仍不忘鄉政，今天有單位團體要參訪鄉公所，他也向醫院告假跑行程。藍聰信在臉書寫，醫師有特別交代，真正考驗現在才開始，手術後接下來10天，必須進入「絕對禁聲期」。

藍聰信發文提到，對一個每天都喜歡和鄉親聊天、傾聽大家心聲的他，不能說話，真的是最困難的功課，也跟鄉親提到，這幾天遇他，他只能對大家點頭、微笑、拱手，或是講話變得很小聲、很慢，絕對不是他變冷淡，而是正在認真執行醫師交代「禁聲作業」。

藍聰信寫到，請大家放心，他會乖乖聽醫師的話，好好休養，讓聲帶早日恢復，身體狀況很好，只是暫時開啟「靜音模式」。

爭取連任、民進黨提名九如鄉長藍聰信深耕基層，做事親力親為接地氣，這次聲帶長繭微創手術，許多鄉親在他的發文底下留言關心，不少網友都寫下早日康復，也有網友寫「我聲帶長繭也有開過刀，真的要禁聲喔，連嗯嗯嗯的聲音也不能發出聲」、「鄉長辛苦了、鄉民會體諒你的難言之隱」、「鄉長術後還是要保養好、祝你完美的聲音重現」。