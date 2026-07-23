澎湖男禁捕期撈16顆海膽 判罰3月、併科8萬罰金

澎湖66歲歐姓男子在海膽禁捕期，撈捕16顆馬糞海膽，澎湖地方法院日前依違反漁業法，判處他3月有期徒刑，併科8萬罰金。3月徒刑如易科罰金要9萬元，16顆海膽恐要付出17萬元的代價。

澎湖地院簡易判決指出，66歲歐姓男子今年6月3日下午在海膽禁捕期，前往馬公烏崁海水淡化廠岸邊海域，非法採捕馬糞海膽16顆後，放入網袋內，被第七岸巡隊岸巡人員人執行巡邏勤務時當場查獲，並扣得馬糞海膽16顆及手撈網袋，依法送辦。

判決指出，歐姓子明知澎湖縣政府業已公告馬糞海膽，貪圖一己之私，無視國家海洋環境保育政策，違法採捕海膽，依違反漁業法判處3月有期徒刑，併科8萬罰金，其中3月徒刑可易科罰金，以新台幣1000元折算一日，則需9萬元，16顆海膽恐得付出17萬元的代價。

澎湖縣政府公告，每年9月1日起至翌年6月30日止期間，禁止採捕、處理、販賣或持有馬糞海膽，7月1日起至8月31日止開放採捕期為2個月。

澎湖地檢署在今年6月30日的最後期限，檢察長吳怡明親率查緝小組利用空拍機蒐證，當場在白沙北海域查獲由項姓男子等6人駕船前往違法撈捕154顆海膽，檢方已偵結起訴，目前正由法院審理中。