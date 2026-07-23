快訊

無懼地方政府表態不重新上架 食藥署今天首公布501項可上架產品名單

中聯廠長100萬交保步出大門拒訪 律師反質疑記者「有沒有侵犯個資？」

食安修法⋯專家指加重罰則難解困境 籲中央一條鞭執法設「稽查大隊」

聽新聞
0:00 / 0:00

澎湖男禁捕期撈16顆海膽 判罰3月、併科8萬罰金

中央社／ 澎湖縣23日電

澎湖66歲歐姓男子在海膽禁捕期，撈捕16顆馬糞海膽，澎湖地方法院日前依違反漁業法，判處他3月有期徒刑，併科8萬罰金。3月徒刑如易科罰金要9萬元，16顆海膽恐要付出17萬元的代價。

澎湖地院簡易判決指出，66歲歐姓男子今年6月3日下午在海膽禁捕期，前往馬公烏崁海水淡化廠岸邊海域，非法採捕馬糞海膽16顆後，放入網袋內，被第七岸巡隊岸巡人員人執行巡邏勤務時當場查獲，並扣得馬糞海膽16顆及手撈網袋，依法送辦。

判決指出，歐姓子明知澎湖縣政府業已公告馬糞海膽，貪圖一己之私，無視國家海洋環境保育政策，違法採捕海膽，依違反漁業法判處3月有期徒刑，併科8萬罰金，其中3月徒刑可易科罰金，以新台幣1000元折算一日，則需9萬元，16顆海膽恐得付出17萬元的代價。

澎湖縣政府公告，每年9月1日起至翌年6月30日止期間，禁止採捕、處理、販賣或持有馬糞海膽，7月1日起至8月31日止開放採捕期為2個月。

澎湖地檢署在今年6月30日的最後期限，檢察長吳怡明親率查緝小組利用空拍機蒐證，當場在白沙北海域查獲由項姓男子等6人駕船前往違法撈捕154顆海膽，檢方已偵結起訴，目前正由法院審理中。

澎湖 海膽

延伸閱讀

嘉義夜店找泰女陪酒性交易 翻譯機成犯罪工具遭沒收

嘉義賣場女廁偷拍3女 偷拍狼判刑4月手機遭沒收

嘉義樂器行負責人廁所架針孔偷拍16人 檢方依兒少性剝削等罪嫌起訴

高田營造全台10建案停工真相曝 桃檢揭二代9建案吸金7億39人受害

相關新聞

往返嘉義澎湖「滿天星一號」客輪擱淺！227名旅客一度受困海上 停航修復

暑假澎湖花火節旅遊旺季，往返嘉義布袋商港與澎湖馬公港之間主要客輪「滿天星一號」，7月15日傍晚在布袋商港北側約220公尺外海發生擱淺意外，船上227名旅客一度受困海上。經台灣港務公司布袋管理處緊急調派港區拖船協助，歷經2個多小時拖救，客輪當晚拖返布袋港碼頭，全船旅客平安脫困，僅1名旅客身體不適送醫檢查後返家。「滿天星一號」客輪擱淺原因待查，停航修復， 暑假旺季恐影響航運。

開啟靜音模式…屏東九如鄉長藍聰信聲帶長繭手術住院 醫囑禁聲10天

爭取連任的屏東縣九如鄉長藍聰信近日跑行程、出席活動時，鄉親關心他的健康狀況，「鄉長，你的聲音怎麼變成這樣？」、「太累了？還是感冒了？」藍聰信在臉書發文說，他要開啟「靜音模式」，聲音沙啞原因是因為長期講話，聲帶長繭了，他22日完成手術，一切平安，「十天不能開口說話」。

「里民的事就是我的事」 屏東建國里長獲特優里長表揚 將挑戰8連任

屏東縣政府今表揚115年資深及特優村里長、績優民政人員及資深鄰長共68人，縣長周春米一一頒獎祝賀，感謝第一線人員長期在地方為民服務。獲表揚特優村里長的屏東市建國里長賴秋童，連任7屆，「里民事就是我的事」，協助弱勢里民獲援助、照顧獨居長輩，將挑戰8連任。

長照3.0互助喘息「顧1換2」夯 高雄4據點累計服務178人次

高雄市推動長照3.0互助喘息政策，4個月來已開辦64班次、累計服務178人次。不同於傳統喘息服務，互助喘息「顧1換2」機制不占用原有長照喘息額度，讓照顧者獲得更多喘息空間，也提升社區照顧量能。

別開車！高雄暑假最強派對旗津風箏節和水樂園周六登場 交通措施曝光

號稱高雄暑假最強海邊派對風箏節和氣墊水樂園本周六連續兩周六、日在旗津登場，除各式主題風箏展演外，還有2隻35公尺巨型鯨魚風箏將首度亮相，預估引爆觀光人潮；市府交通局今公布接駁措施，籲遊客多搭捷運轉乘及渡輪前往，避免塞車。

新聞眼／5公噸魚屍先推給「高溫」 暴露高雄市府治理草率

高雄後勁溪重現五公噸魚群死亡案件，高雄市政府第一時間將原因指向夏季高溫、溶氧量偏低，議員白喬茵卻認為敷衍、未追根究柢，結果被說中，環保局事後擴大稽查百餘家河邊業者，果真查出五家業者違規排放含油廢水，印證魚群死因果然不單純。「天氣太熱」差點成了官方卸責的藉口。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。