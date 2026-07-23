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「里民的事就是我的事」 屏東建國里長獲特優里長表揚 將挑戰8連任

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米（左）今獲表揚特優村里長，連任七屆屏東市建國里長賴秋童（右）秉持著「里民事就是我的事」，協助弱勢里民獲援助、照顧獨居長輩，要挑戰八連任。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米（左）今獲表揚特優村里長，連任七屆屏東市建國里長賴秋童（右）秉持著「里民事就是我的事」，協助弱勢里民獲援助、照顧獨居長輩，要挑戰八連任。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府今表揚115年資深及特優村里長、績優民政人員及資深鄰長共68人，縣長周春米一一頒獎祝賀，感謝第一線人員長期在地方為民服務。獲表揚特優村里長的屏東市建國里長賴秋童，連任7屆，「里民事就是我的事」，協助弱勢里民獲援助、照顧獨居長輩，將挑戰8連任。

榮獲表揚村里長中，連任七屆的建國里長賴秋童出身南鯤鯓，年少遷居屏東市發展，經營百貨批發業，累積廣泛人脈與資源，於1998年起擔任擇仁里里長，經鄰里整併後續任建國里里長，連任7屆，其中有5屆同額，78歲的他深耕基層、經驗豐富，深獲里民的信任與肯定。

 

「里民事就是我的事！」賴秋童說，擇仁里一帶當年有許多從台南移居屏東謀生「牛車掛」，從事有關牛車、人力車等運輸工作，服務範圍內的里民年紀較大、獨居長者較多，從第一屆上任以來，針對65歲以上的長輩，自掏腰包於端午節、重陽節與生日致贈關懷物資，每年照顧超過300位長輩。

賴秋童說，每年年底大掃除，里長出資協助里民清運家中大型廢棄家具，只要身體允許，未來仍然持續為里民服務。今年他將挑戰吧8連任。

縣長周春米說，村里長是地方具凝聚力核心人物，推動社區事物動力來源，工作包羅萬象，舉凡災害防救及災後社區復原工作、衛生環保、社會福利、急難救助、社區關懷、事物通報等等，深入社區角落，更需鄰長及民政人員協力，成為推動縣政不可或缺助力。

周春米表示，「路平、燈亮、水溝通」等基礎設施維護工作，仰賴村里長協助地方大小事，尤其近年來極端氣候頻繁，0625豪雨期間，因村里長落實環境清潔與溝渠清淤，才能讓排水順暢，同時把第一線消息傳達給公所與縣府，建立即時通報機制，提升鄉親居住安全與生活品質。

民政處表示，今年表揚村里鄰長及民政人員計有68位，許多人投入村里鄰服務超過10年、20年、30年、甚至50年以上，守護社區及村里安定，期盼這份使命延續，持續照亮屏東。

另為鼓勵各鄉鎮市公所利用當地特色與資源辦理公共造產事業，以創造地方財源進而發展建設。屏東縣114年度公共造產賸餘5726萬元，業務考核績優公所第一名為萬丹鄉公所、第二名為枋山鄉公所、第三名為琉球鄉公所、內埔鄉公所及長治鄉公所，經營公共造產事業績效及營收卓著。

屏東縣政府今表揚115年資深及特優村里長、績優民政人員及資深鄰長共68人，縣長周春米一一頒奬祝賀，感謝第一線人員長期在地方為民服務。圖／取自周春米臉書
屏東縣政府今表揚115年資深及特優村里長、績優民政人員及資深鄰長共68人，縣長周春米一一頒奬祝賀，感謝第一線人員長期在地方為民服務。圖／取自周春米臉書

周春米 屏東縣選舉 2026九合一選舉 賴秋童

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