長照3.0互助喘息「顧1換2」夯 高雄4據點累計服務178人次

高雄市推動長照3.0互助喘息政策，4個月來已開辦64班次、累計服務178人次。不同於傳統喘息服務，互助喘息「顧1換2」機制不占用原有長照喘息額度，讓照顧者獲得更多喘息空間，也提升社區照顧量能。

高市衛生局今表示，長照3.0今年上路，衛生福利部長期照顧司同步推動互助喘息服務試辦計畫，透過照顧者彼此協力，打破傳統一對一照顧模式，建立社區互助照顧機制，減輕家庭照顧負擔。

全國共設置50處互助喘息服務據點，高雄有4處，分別位於三民區、鹽埕區、阿蓮區及前金區，今年3月開辦以來，截至6月底，已開辦64班次、共178人次受惠，反映家庭照顧者對新型態喘息服務接受度提升。

一位黃姓長輩平日固定到日照中心，假日則由媳婦照顧。參與互助喘息後，媳婦利用到據點協助服務的機會，換取婆婆兩天照顧服務，不僅自己能獲得喘息時間，婆婆也能持續到據點與其他長輩互動、參與活動，增加社會參與，延緩失能，形成照顧者與被照顧者雙贏。

互助喘息最大特色在於「我幫你、你幫我」，家庭照顧者前往據點協助陪伴長輩、參與活動一天，即可換取家中失能或失智長輩兩天據點照顧服務，不僅增加休息時間，也不會扣抵現有長照喘息服務額度，讓有限的長照資源發揮更大效益。

為提升服務便利性，衛福部也建置互助喘息服務預約平台，家庭照顧者完成會員註冊後，即可查詢各據點開班時間及剩餘名額並線上預約，首次使用家庭可享兩次免費體驗，之後一般戶收費半日100元、全日200元；低收入戶及中低收入戶則可免費使用。

衛生局強調，家庭照顧者長期承擔照顧責任，身心壓力不容忽視，互助喘息服務透過社區互助模式，提供更多元的支持選擇，鼓勵有需求的家庭善加利用，也可撥打1966長照專線申請評估，善用各項長照資源，讓照顧者能適時休息、持續照顧，也讓長照服務更加貼近家庭需求。

高雄長照3.0互助喘息「顧1換2」 4據點累計服務178人次。圖／高雄市衛生局提供