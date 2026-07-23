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別開車！高雄暑假最強派對旗津風箏節和水樂園周六登場 交通措施曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄暑假最強派對旗津風箏節和水樂園將於本周六登場，交通局公布交通措施。圖／高市交通局提供
高雄暑假最強派對旗津風箏節和水樂園將於本周六登場，交通局公布交通措施。圖／高市交通局提供

號稱高雄暑假最強海邊派對風箏節和氣墊水樂園本周六連續兩周六、日在旗津登場，除各式主題風箏展演外，還有2隻35公尺巨型鯨魚風箏將首度亮相，預估引爆觀光人潮；市府交通局今公布接駁措施，籲遊客多搭捷運轉乘及渡輪前往，避免塞車。

2026旗津風箏節及氣墊水樂園活動將於7月25日起連續二周的星期六、日登場，現場除有各式主題風箏展演，2隻35公尺巨型鯨魚風箏將於全台首度亮相，此外，還有各式海洋主題風箏、夜間風箏展演、火舞秀、狂歡DJ秀、親子互動活動及9座氣墊水樂園等豐富內容。

為避免爆多車流導致旗津周邊交通壅塞，交通局今天上午公布7月25日至8月2日連續二周的六、日的交通管制及接駁措施。

交通局表示，建議遊客可先搭捷運至橘線O1哈瑪星或輕軌至C14哈瑪星出站至鼓山輪渡站，再轉乘渡輪抵達旗津輪渡站，步行至活動會場。

此外，為降低遊客搭乘旗津渡輪候船時間，活動期間將比照連續假期實施燃油機車登船管制，活動期間周六、日上午11時至晚間7時，除旗津居民、電動機車及自行車外，將管制一般遊客騎乘的燃油機車。

交通局表示，活動當日車流及旗津地區停車位狀況將實施4階段彈性交通管制，離場車流疏導，規畫踩風大道從污水處理廠至旗津一路段機動開放南下小客車單行疏導措施，以減緩離場車流壅塞情形。

交通局指出，活動期間，渡輪班次會加密，旗津區亦安排定點接駁服務，呼籲，旗津島內車位有限，遊客千萬別開車，以免塞車敗興而返。活動資訊可上高雄旅遊網（https://khh.travel/）官網、臉書及IG查詢。

高雄暑假最強派對旗津風箏節和水樂園將於本周六登場，交通局公布交通措施，呼籲遊客勿開車前往。圖／高市交通局提供
高雄暑假最強派對旗津風箏節和水樂園將於本周六登場，交通局公布交通措施，呼籲遊客勿開車前往。圖／高市交通局提供

高雄暑假最強派對旗津風箏節和水樂園將於本周六登場，交通局公布交通措施。圖／高市交通局提供
高雄暑假最強派對旗津風箏節和水樂園將於本周六登場，交通局公布交通措施。圖／高市交通局提供

旗津輪渡站 高雄 風箏節

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