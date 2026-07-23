往返嘉義澎湖「滿天星一號」客輪擱淺！227名旅客一度受困海上 停航修復

暑假澎湖花火節旅遊旺季，往返嘉義布袋商港與澎湖馬公港之間主要客輪「滿天星一號」，7月15日傍晚在布袋商港北側約220公尺外海發生擱淺意外，船上227名旅客一度受困海上。經台灣港務公司布袋管理處緊急調派港區拖船協助，歷經2個多小時拖救，客輪當晚拖返布袋港碼頭，全船旅客平安脫困，僅1名旅客身體不適送醫檢查後返家。「滿天星一號」客輪擱淺原因待查，停航修復， 暑假旺季恐影響航運。

事故發生後，外界關注究竟是機械故障、人為操作，還是港區泥沙淤積導致擱淺。布袋管理處依規定通報交通部運輸安全調查委員會，調查人員日前登船勘驗，將針對船舶設備、航行操作及環境因素等面向展開調查，待完成調查後對外公布事故原因。

目前「滿天星一號」停泊布袋商港，由交通部航港局進行安全檢查。由於擱淺造成左側螺旋槳受損，船舶無法恢復載客營運。船公司預計利用右側仍具動力的推進系統，將船舶航行至高雄港上架維修，待完成修復後，仍須經航港局檢驗確認符合安全標準，才能重新投入營運。

外界擔心「滿天星一號」停航是否衝擊暑假布袋往返澎湖的客運量。布袋管理處表示，目前航線仍有其他客輪持續服務，以現有船舶運能評估，尚不足以造成運量吃緊或「一票難求」情形，旅客搭船需求仍可獲得滿足。縣府消保官提醒，若旅客因這起事故造成身體受傷或精神損害，應妥善保存醫療診斷證明、醫療收據等相關資料，可循航港局調處機制申請協助，或依法向相關單位提出損害賠償。

外界質疑布袋商港航道泥沙淤積是擱淺主因，布袋管理處表示，調查顯示，事故當天共9艘客輪正常進出布袋港，15日下午約5時為大潮最低潮時段，「滿天星一號」傍晚5時50分發生擱淺。航管人員當時發現船舶航向偏北並即時提醒，隨後船方回報擱淺，研判事故與大退潮泥沙淤積沒直接關聯。

布袋管理處強調，港區航道執行水深測量監測，符合航道水深天候安全條件下，才同意船舶進出港，「滿天星一號」擱淺原因待運安會專業調查釐清真相。