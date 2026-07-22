借鏡日本經驗大鵬灣打造藍碳示範場域 台日帛MOU今簽署

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
「台日帛藍碳國際合作交流活動暨屏東大鵬灣藍碳啟動MOU簽署記者會」今天上午在屏東大鵬灣舉行。圖／鵬管處提供
「台日帛藍碳國際合作交流活動暨屏東大鵬灣藍碳啟動MOU簽署記者會」今天上午在屏東大鵬灣舉行。圖／鵬管處提供

「台日帛藍碳國際合作交流活動暨屏東大鵬灣藍碳啟動MOU簽署記者會」今天上午在屏東大鵬灣舉行，包括台灣、日本帛琉政府、國會、產業與學研代表，簽署合作備忘錄並參加藍碳啟動儀式，宣告大鵬灣藍碳示範場域進入實質推動階段。

這次合作由中華碳匯產業推展協會發起，與大鵬灣國家風景區管理處、海洋委員會共同主辦，包括交通部觀光署副署長王圳宏、屏東縣副縣長鄞鳳蘭、海洋委員會海洋保育署副署長李筱霞、帛琉共和國副總統Raynold B. Oilouch、日本長崎縣大村市長園田裕史等人都到場參與。

合作以「日本技術、台灣經驗、帛琉發展」為核心，借鏡日本長崎縣大村灣的海域改善及藍碳實踐經驗，結合台灣的跨部門整合與場域推動，及帛琉的海洋環境與國際示範場域，逐步建立符合亞太海洋環境需求的藍碳區域合作平台。

日本長崎縣大村灣屬半封閉海域，面臨水質負荷、生態壓力及海域治理等課題，因此長年推動海洋環境改善及藍碳相關工作，包括種植海草、改善水質、減少碳排放等，如今已取得不錯成績。大鵬灣與大村灣有同樣地理環境，可借鏡其經驗，經調整及實踐有機會成為處理半封閉海域環境問題的示範，並將成果逐步推廣至帛琉及其他亞太地區。

依照合作規劃，後續將從大鵬灣場域基線調查、水質與生態監測、藍碳生態系盤點與復育、碳匯量測、方法學建構及驗證機制等工作逐步展開，同時引入企業、研究機構及國際夥伴參與。相關成果也將作為帛琉及其他太平洋島國推動海洋保育、藍色經濟與氣候行動的參考模式，讓大鵬灣成為台灣連結國際藍碳合作的起點。

大鵬灣屬半封閉海域，有水質負荷、生態壓力及海域治理等課題。圖／鵬管處提供
大鵬灣屬半封閉海域，有水質負荷、生態壓力及海域治理等課題。圖／鵬管處提供

「台日帛藍碳國際合作交流活動暨屏東大鵬灣藍碳啟動MOU簽署記者會」今天上午在屏東大鵬灣舉行。圖／鵬管處提供
「台日帛藍碳國際合作交流活動暨屏東大鵬灣藍碳啟動MOU簽署記者會」今天上午在屏東大鵬灣舉行。圖／鵬管處提供

大鵬灣 日本 帛琉

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