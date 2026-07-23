新聞眼／5公噸魚屍先推給「高溫」 暴露高雄市府治理草率

高雄後勁溪重現五公噸魚群死亡案件，高雄市政府第一時間將原因指向夏季高溫、溶氧量偏低，議員白喬茵卻認為敷衍、未追根究柢，結果被說中，環保局事後擴大稽查百餘家河邊業者，果真查出五家業者違規排放含油廢水，印證魚群死因果然不單純。「天氣太熱」差點成了官方卸責的藉口。

高雄河川二○二一年四月在後勁溪曾清出近五公噸魚屍，今年七月，後勁溪興中橋河段到右昌大排也陸續撈出五公噸魚屍，平了紀錄。

兩次魚群曝屍場景怵目驚心，發生偌大的「慘案」，環保人員依經驗值研判可能與高溫、溶氧量低不無關聯，但也因為定論下得過於武斷，事發隔天馬上引發民代質疑。

議員白喬茵認為，河川缺氧導致魚群死亡是「果」，卻未細查河川缺氧的真正原因，若論前市長韓國瑜任內愛河打撈起六百五十公斤魚屍所面臨的猛攻與質疑，對照這次後勁溪魚屍案，市府是否也該遭等同的標準看待？

這也讓人想起已故導演齊柏林鏡頭下的後勁溪，十多年前「看見台灣」紀錄片拍下後勁溪橘黃、褐黑交錯的河水，揭露工業汙染真相，促使政府大規模稽查，最終查出某大廠長期排放含有重金屬強酸廢水，成為台灣環境正義與企業重罰的指標性案件。

當年的教訓於今讓人有強烈的既視感，更體悟到汙染往往不是肉眼所見的「單純」，令人遺憾的是，十多年過去了，官方遇事的處理方式不是閃避拒答便是先推託，而非在第一時間積極查核真相，追查禍害，再給出令人信服的答案。

五公噸魚屍，暴露的不僅是河川生態警訊，其實更是城市治理的考卷。