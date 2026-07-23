5公噸魚群死亡「非首次」…高雄後勁溪汙染 5業者違規挨罰

高雄後勁溪近日發現大量魚屍，約清除五公噸，環保局原先研判高溫造成河川溶氧偏低是致死主因，但擴大稽查發現五家業者違規排放含油脂廢水汙染河川，依廢棄物清理法裁罰並限期改善。

後勁溪不只一次發現魚群死亡，本月十八日興中橋至右昌大排約七百公尺河段又出現大量死魚，第一時間環保局懷疑是高溫引發溶氧量偏低所致。

議員白喬茵在臉書提出質疑，後勁溪二○二一年曾發現五公噸魚屍，當時市府同樣解釋是「溶氧不足」，但缺氧是魚隻死亡的結果，沒說明河川為何缺氧？這已不是市長陳其邁任內第一次發生慘案，市府應追查禍因，並建置連續自動水質監測站、建立高溫、低流量、立壩操作等聯合預警機制。

環保局指十八日採集五組水樣送驗，分析發現懸浮固體、化學需氧量、氨氮及重金屬均低於放流水標準，廿日及廿一日檢測生化需氧量（ＢＯＤ），溶氧值約每公升二點八二至三點三毫克，偏低，但酸鹼值、水溫、導電度及其他水質項目均無明顯異常。

廿一日啟動專案稽查，在右昌排水、興中橋周邊清查一一一家餐飲業、修車廠、機車行、洗車業及長照機構，共查獲五家違規排放，其中四家為餐飲業、一家為長照業者。部分業者雖設截油槽，但處理效能不佳或未定期清理，也有業者根本未設截油設備，已依廢清法裁處一千兩百元至十萬元罰鍰，要求限期改善。

環保局昨也在後勁溪設置四組即時水質監測設備全天候監控水質變化，一旦數值異常立刻溯源。此外農業局動保處完成魚體檢驗，初步排除吳郭魚鏈球菌及湖泊病毒感染，暫不涉及動物疫病。