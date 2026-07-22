7旬翁偕友徒步探索澎湖故鄉之美 實現兒時環島夢

澎湖旅外鄉親林晉弘最近與同儕友人，以5天的時間徒步完成澎湖本島的環島之旅，除了近距離的探索澎湖故鄉之美，也實現了兒時環島的夢想，尤其對家鄉的人情味，留下難忘的回憶。

現年70歲的澎湖鄉親林晉弘，自幼投入軍旅生涯，退伍後定居高雄，但對故鄉有著難以割捨的情懷，每年都會利用時間返澎探親訪友。熱愛運動的他，曾三度以自行車完成北高雙塔認證，也會返澎參加澎湖跨島和望安等馬拉松賽，其中最為在意的是，希能有一天能以雙腳走遍故鄉每一角落的徒步環島之旅。

林晉弘表示，5年前與多位同儕友人相約，以19天的時間，從高雄出發以逆時鐘方式，完成全台環島1100餘公里的徒步挑戰，在完成全台的環島之後，激發了回到澎湖故鄉，一圓幼時的澎湖本島環島夢想。

林晉弘與同儕友人朱玄義等人，16日自高雄搭船返澎，17日起展開澎湖本島的馬公、湖西、白沙和西嶼等4鄉市的徒步環島，走在大馬路上、穿梭在鄉間巷道或海濱小徑，沿途近距離欣賞有「世界最美麗海灣」之稱的澎湖故鄉的海天自然、人文美景與各地的景點，留下美好的回憶。不過，天氣多變化，時而艷陽高照、時而傾盆大雨，對環島徒步是一大挑戰。

林晉弘表示，自17至21日的澎湖本島環島之旅，其中西嶼受天雨影響，費了2天才完成，5天共走了近200公里，平均一天走近45公里。說不累是騙人的，每個人都曬的有如黑碳般，腳部都呈現2種不同的顏色，但仍保持愉快的心情，在體力與毅力的堅持下，終於順利完成夢想，覺得很有成就感，明天將返回高雄和台北。

林晉弘表示，澎湖本島5天的徒步環島行程中，深感故鄉的美好，人車路過的加油聲與給予飲料相送等，讓在徒步環島中感受到故鄉的友善。

由於澎湖有1市5鄉等行政區域，林晉弘等人此環島僅以本島的1市3鄉為主，七美和望安2個離島鄉，因受限於交通與住宿等，未來再來安排，以實踐澎湖真正的環島徒步夢想。