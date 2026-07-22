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號稱亞灣區五星托育環境 中鋼附設托嬰中心今天啟用

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
中鋼一對員工夫妻說，得知公司要設托嬰中心，十分驚喜。記者王昭月／攝影
中鋼一對員工夫妻說，得知公司要設托嬰中心，十分驚喜。記者王昭月／攝影

中鋼附設托嬰中心今天開幕，堪稱亞洲新灣區五星級職場托育環境，可收托60名0至2歲嬰幼兒，首階段開放45個名額，即吸引66人登記，20多候補。中鋼董事長黃建智笑說，已有員工敲碗，希望小港廠區能設立第二座。

中鋼於70年開辦幼兒園，目前共收托358名幼童，大幅解決員工托育問題，這次照顧對象延伸至0至2歲，符合高照護品質的托嬰中心今天「開箱」，地點位於總部會館三樓，占地約113坪，中鋼斥資約2千萬建置，去年7月規畫，今年7月啟用。

中鋼董事長黃建智說，台灣正面臨少子化與高齡化挑戰，青年如何在工作與家庭之間取得平衡，是企業永續經營的重要課題。中鋼希望員工安心工作、家庭幸福，因此積極回應員工需求，在亞灣打造五星級托嬰中心，且短短一年便完成建置，展現高度行政效率。核定容量為60名，目前先收托45人，逐步磨合後再增加收托人數。

中鋼托嬰中心以安全、專業、溫馨為核心理念，委託台灣托育協會專業團隊營運，全室採用無毒綠建材、防撞軟墊與嬰幼兒人體工學家具，並建置無死角監控系統；空間依年齡規畫「寶貝熊」、「小熊」及「大熊」三個班級，另設大遊戲間、哺乳室與保健室，連防墜、防夾手等設計都考量在內。中鋼工會理事楊乙記笑說，如此優質空間，應不只五星級，而是六星級。

出席啟用典禮的勞動部長洪申翰肯定中鋼長年投入幼兒教育，如今再補足0至2歲托育服務，成為企業推動職場托育的示範。

一名中鋼員工表示，他孩子目前交保母帶，得知公司有托嬰措施十分驚喜，就積極探詢如何報名送托，日後上班孩子可以直接帶過來，下班接走，「對我們來說，十分方便」。

楊乙記向洪申翰部長表示，今天攜小朋友出席的員工夫婦，其中一對是參加「中鋼未婚聯誼」促成姻緣，目前已促成63對。洪笑回「我聽懂」，這表示中鋼工會從未婚聯誼、促成結婚育兒，再到爭取托嬰、幼兒園，完全是一條龍服務」。

中鋼董事長黃建智表示，台灣正面臨少子化與高齡化挑戰，青年如何在工作與家庭之間取得平衡，是企業永續經營的重要課題。記者王昭月／攝影
中鋼董事長黃建智表示，台灣正面臨少子化與高齡化挑戰，青年如何在工作與家庭之間取得平衡，是企業永續經營的重要課題。記者王昭月／攝影

獲收托的小女童，向中鋼董事長黃建智（中）獻花。記者王昭月／攝影
獲收托的小女童，向中鋼董事長黃建智（中）獻花。記者王昭月／攝影

中鋼斥資2千多萬，建置托嬰中心，內部規畫及設施，堪稱五星級。記者王昭月／攝影
中鋼斥資2千多萬，建置托嬰中心，內部規畫及設施，堪稱五星級。記者王昭月／攝影

中鋼斥資2千多萬，建置托嬰中心，內部規畫及設施，堪稱五星級。記者王昭月／攝影
中鋼斥資2千多萬，建置托嬰中心，內部規畫及設施，堪稱五星級。記者王昭月／攝影

設於中鋼總部會館三樓的「中鋼附設托嬰中心」，今天在勞動部長洪申翰等嘉賓出席下熱鬧啟用。記者王昭月／攝影
設於中鋼總部會館三樓的「中鋼附設托嬰中心」，今天在勞動部長洪申翰等嘉賓出席下熱鬧啟用。記者王昭月／攝影

中鋼 托育 托嬰

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