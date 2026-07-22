快訊

川普點頭幫沙烏地蓋核設施！未設「黃金標準」留下2條核武後路

少年股神？陶朱隱園再賣一戶 買家僅32歲、9.4億無貸款買5樓

阿金認出「好朋狗穿自己舊衣」當街撕爛 拉拉全身衣服碎光哭了：絕交吧

聽新聞
0:00 / 0:00

外來種魚虎入侵鳥松濕地 專業釣手出竿移除生態殺手

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市野鳥學會與全球前三大釣具品牌寶熊漁具等單位，今天共同簽署生物多樣性保育合作意向書，號召搏魚經驗豐富的專業釣手，移除外來種威脅。圖／高雄市野鳥學會提供
高雄市野鳥學會與全球前三大釣具品牌寶熊漁具等單位，今天共同簽署生物多樣性保育合作意向書，號召搏魚經驗豐富的專業釣手，移除外來種威脅。圖／高雄市野鳥學會提供

魚虎等強勢外來魚種入侵，已成為台灣濕地生態的重要威脅，不僅掠食原生魚類，也衝擊水鳥覓食環境與整體生態平衡，高雄市野鳥學會與全球前三大釣具品牌寶熊漁具等單位，今天共同簽署生物多樣性保育合作意向書，號召搏魚經驗豐富的專業釣手，移除外來種威脅。

近年鳥松濕地受到魚虎等掠食性外來魚類入侵，原生魚類族群受到壓迫，也影響以小型魚類為食的水鳥生存，濕地生物多樣性面臨挑戰，外來種繁殖擴散，將破壞濕地食物鏈，降低棲地功能，積極管理外來種已成為保育工作的重點。

魚虎學名「小盾鱧」，是原產東南亞的巨型肉食魚，體長可破百公分，牠滿嘴尖牙、性情兇猛，會帶領「魚虎球」集體獵食，因觀賞魚棄養入侵台灣日月潭等水域，嚴重破壞生態，現為官方重點電撈移除的對象。

面對外來種入侵日益嚴重，高雄鳥會在高市觀光局及土地管理單位自來水公司第七區管理處支持下，首度於保護區內結合企業推動外來魚種移除專案。

今年起，寶熊釣具將號召專業釣手於魚虎繁殖季前進入鳥松濕地執行移除作業，降低外來魚類對原生生態的衝擊。

除外來種管理外，寶熊漁具也提供棲地營造經費，在鳥松濕地打造保育類鳥種水雉適合繁殖與覓食的環境，規畫志工培訓課程，推廣友善釣魚理念，培養更多民眾投入濕地巡護及外來種管理，讓釣魚也能成為守護生態的重要力量。

高雄鳥會長年投入生態保育、環境教育及研究調查，目前認養維護棲地超過460公頃，玉山銀行也認同永續金融與生物多樣性保育，希望透過建立跨域合作平台，讓金融資源支持更多保育行動，提升社會參與自然保育的能量。

鳥會表示，面對全球生物多樣性流失與氣候變遷挑戰，需要政府、企業與民間共同投入，此次五方合作改善鳥松濕地生態環境，也期待建立長久保育合作模式，復育棲地與維持生物多樣性，守護珍貴濕地生態。

外來種魚虎已成為鳥松濕地最大威脅。圖／高雄市野鳥學會提供
外來種魚虎已成為鳥松濕地最大威脅。圖／高雄市野鳥學會提供

全球前三大釣具品牌寶熊漁具投入濕地保育，攜手高雄市野鳥學會、高市觀光局、水公司、玉山銀行等五方結盟守護生物多樣性。圖／高雄市野鳥學會提供
全球前三大釣具品牌寶熊漁具投入濕地保育，攜手高雄市野鳥學會、高市觀光局、水公司、玉山銀行等五方結盟守護生物多樣性。圖／高雄市野鳥學會提供

全球前三大釣具品牌寶熊漁具投入濕地保育，攜手高雄市野鳥學會、高市觀光局、水公司、玉山銀行等五方結盟守護生物多樣性。圖／高雄市野鳥學會提供
全球前三大釣具品牌寶熊漁具投入濕地保育，攜手高雄市野鳥學會、高市觀光局、水公司、玉山銀行等五方結盟守護生物多樣性。圖／高雄市野鳥學會提供

高雄市野鳥學會與全球前三大釣具品牌寶熊漁具等單位，今天共同簽署生物多樣性保育合作意向書，號召搏魚經驗豐富的專業釣手，移除外來種威脅。圖／高雄市野鳥學會提供
高雄市野鳥學會與全球前三大釣具品牌寶熊漁具等單位，今天共同簽署生物多樣性保育合作意向書，號召搏魚經驗豐富的專業釣手，移除外來種威脅。圖／高雄市野鳥學會提供

濕地 外來種 魚類

延伸閱讀

影／日月潭「死亡泡泡」再現！魚虎球電撈暴增近8倍 恐與1物有關

獵人變守護者 東埔部落主動拆陷阱守住黑熊回家的路

「內湖雙璧」琵琶鼠魚執行移除計畫…北市曝外來種氾濫2主因

侵入果園「咬幾口就丟」…台東猴亂加劇 農民嘆陷被動防禦

相關新聞

影 ／新九如橋仿日本紅色鳥居設計被罵翻 工程單位改漆白色盼平息眾怒

高雄新九如橋即將完工通車，民眾發現九如路橋設置仿日本鳥居的紅色圍籬，被網友批評奇特造型並引發網友罵聲連連，「真的知道鳥居在日本文化代表的意義嗎？這種東西竟然會出現在高雄的公共建設，丟臉死了…」、「到底哪個笨蛋設計的？」連議員張博洋也砲轟「醜到令人嘆為觀止」，施工單位今天開始著手進行修改工程，將原本的紅色圍籬改漆成白色，希望能平息眾怒。

外來種魚虎入侵鳥松濕地 專業釣手出竿移除生態殺手

魚虎等強勢外來魚種入侵，已成為台灣濕地生態的重要威脅，不僅掠食原生魚類，也衝擊水鳥覓食環境與整體生態平衡，高雄市野鳥學會與全球前三大釣具品牌寶熊漁具等單位，今天共同簽署生物多樣性保育合作意向書，號召搏魚經驗豐富的專業釣手，移除外來種威脅。

屏東縣明年元旦起補助長者健保費 預估14萬名長者受惠

屏東縣明年元旦開始將補助長者健保費，凡符合資格的縣籍長者，將免提出申請即可直接補助，最高每月補助826元，預估將有14萬多名長者受惠，每年所需經費約14億元，希望能照顧高齡長者健康並減輕家庭經濟負擔。

中央通過高雄橋頭新市鎮三期案 環團轟：左手都市林，右手毀森林

民團昨上午赴國土署外抗議，指因高雄新市鎮開發要砍掉橋頭糖廠百公頃森林，將是賴清德總統都市林政策巨大汙點。不過內政部都委會昨下午隨即審議並原則同意通過變更高雄新市鎮特定區主要計畫（第三期發展區開發）案等。高雄市森林城市協會理事長莊傑任強烈譴責，痛批國土署未回應民團質疑，規畫內容幾無調整。

輕軌優先加劇交通打結…高雄中山、凱旋路口將拆分隔島調整

高雄前鎮中山三路為小港、林園往返高雄市區的要道，但中山三路與凱旋四路路口，因有輕軌號誌影響，尖峰時段經常出現車流回堵，停等時間過長，引發不少通勤族抱怨。交通局近期提出改善方案，計畫調整車道及號誌優化，拆除中央分隔島，期能減少壅塞情況，整體工程最快九月完工。

機車族盼中山凱旋陸橋開放通行 高市交通局：暫不考慮

高雄中山凱旋陸橋自中山路橫跨凱旋四路，汽車可直接上橋免經凱旋四路，交通局提出周邊路型改善措施，有機車族則認為取消陸橋禁行機車即可解決，希望道路優化同時，也應開放機車上橋，省去平面道路號誌等候時間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。