外來種魚虎入侵鳥松濕地 專業釣手出竿移除生態殺手

魚虎等強勢外來魚種入侵，已成為台灣濕地生態的重要威脅，不僅掠食原生魚類，也衝擊水鳥覓食環境與整體生態平衡，高雄市野鳥學會與全球前三大釣具品牌寶熊漁具等單位，今天共同簽署生物多樣性保育合作意向書，號召搏魚經驗豐富的專業釣手，移除外來種威脅。

近年鳥松濕地受到魚虎等掠食性外來魚類入侵，原生魚類族群受到壓迫，也影響以小型魚類為食的水鳥生存，濕地生物多樣性面臨挑戰，外來種繁殖擴散，將破壞濕地食物鏈，降低棲地功能，積極管理外來種已成為保育工作的重點。

魚虎學名「小盾鱧」，是原產東南亞的巨型肉食魚，體長可破百公分，牠滿嘴尖牙、性情兇猛，會帶領「魚虎球」集體獵食，因觀賞魚棄養入侵台灣日月潭等水域，嚴重破壞生態，現為官方重點電撈移除的對象。

面對外來種入侵日益嚴重，高雄鳥會在高市觀光局及土地管理單位自來水公司第七區管理處支持下，首度於保護區內結合企業推動外來魚種移除專案。

今年起，寶熊釣具將號召專業釣手於魚虎繁殖季前進入鳥松濕地執行移除作業，降低外來魚類對原生生態的衝擊。

除外來種管理外，寶熊漁具也提供棲地營造經費，在鳥松濕地打造保育類鳥種水雉適合繁殖與覓食的環境，規畫志工培訓課程，推廣友善釣魚理念，培養更多民眾投入濕地巡護及外來種管理，讓釣魚也能成為守護生態的重要力量。

高雄鳥會長年投入生態保育、環境教育及研究調查，目前認養維護棲地超過460公頃，玉山銀行也認同永續金融與生物多樣性保育，希望透過建立跨域合作平台，讓金融資源支持更多保育行動，提升社會參與自然保育的能量。

鳥會表示，面對全球生物多樣性流失與氣候變遷挑戰，需要政府、企業與民間共同投入，此次五方合作改善鳥松濕地生態環境，也期待建立長久保育合作模式，復育棲地與維持生物多樣性，守護珍貴濕地生態。

外來種魚虎已成為鳥松濕地最大威脅。圖／高雄市野鳥學會提供

全球前三大釣具品牌寶熊漁具投入濕地保育，攜手高雄市野鳥學會、高市觀光局、水公司、玉山銀行等五方結盟守護生物多樣性。圖／高雄市野鳥學會提供

全球前三大釣具品牌寶熊漁具投入濕地保育，攜手高雄市野鳥學會、高市觀光局、水公司、玉山銀行等五方結盟守護生物多樣性。圖／高雄市野鳥學會提供