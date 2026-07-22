影 ／新九如橋仿日本紅色鳥居設計被罵翻 工程單位改漆白色盼平息眾怒

高雄新九如橋即將完工通車，民眾發現九如路橋設置仿日本鳥居的紅色圍籬，被網友批評奇特造型並引發網友罵聲連連，「真的知道鳥居在日本文化代表的意義嗎？這種東西竟然會出現在高雄的公共建設，丟臉死了…」、「到底哪個笨蛋設計的？」連議員張博洋也砲轟「醜到令人嘆為觀止」，施工單位今天開始著手進行修改工程，將原本的紅色圍籬改漆成白色，希望能平息眾怒。

近日有民眾發現橋體兩側與人行道竟然設置仿日本神社鳥居外型的紅色「鳥居圍籬」，議員張博洋指出，這座橋醜到令人嘆為觀止，可怕到讓人無法相信這是高雄市的公共建設，簡直毀滅高雄市這幾年的城市美感努力，更荒謬到不知道怎麼對日本觀光客解釋。張博洋強調，在日本的神道信仰中，鳥居是連接人界與神界的結界，也是神明居住的地方。九如橋兩端連結中都跟鼓山，有豐富的在地歷史，新工處竟選擇整排插爆鳥居，完全沒有在地元素，簡直是美感崩壞之橋，他不信陳其邁市長會帶日本外賓來這邊參觀。

新工處回應，經由交通局及專家學者現勘後，九如四路欄杆會移除至其他人行道當阻隔，現地改採綠籬當人車分離設置；橋上欄杆部分，高度跟防墜均符合相關規範，已著手將紅色改漆白色。

高雄新九如橋設置仿日本鳥居的紅色圍籬，被網友批評奇特造型並引發網友罵聲連連，砲轟「醜到令人嘆為觀止」。記者劉學聖／攝影

高雄新九如橋設置仿日本鳥居的紅色圍籬，被網友批評奇特造型並引發網友罵聲連連，砲轟「醜到令人嘆為觀止」。記者劉學聖／攝影

高雄新九如橋設置仿日本鳥居的紅色圍籬，被網友批評奇特造型並引發網友罵聲連連，砲轟「醜到令人嘆為觀止」。記者劉學聖／攝影

高雄新九如橋設置仿日本鳥居的紅色圍籬，被網友批評奇特造型並引發網友罵聲連連，砲轟「醜到令人嘆為觀止」。記者劉學聖／攝影

高雄新九如橋設置仿日本鳥居的紅色圍籬，被網友批評奇特造型並引發網友罵聲連連，砲轟「醜到令人嘆為觀止」。記者劉學聖／攝影

高雄新九如橋設置仿日本鳥居的紅色圍籬，被網友批評奇特造型並引發網友罵聲連連，砲轟「醜到令人嘆為觀止」。記者劉學聖／攝影