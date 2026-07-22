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高雄過港隧道交管！旗津風箏節恐現車潮 避塞措施出爐

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄旗津風箏節恐現車潮進入旗津，警方發布對過港隧道交管措施。圖／高雄市交通大隊提供
高雄旗津風箏節恐現車潮進入旗津，警方發布對過港隧道交管措施。圖／高雄市交通大隊提供

高雄旗津風箏節活動將登場，高雄市警局為避免大量車潮湧入旗津地區，造成交通壅塞，今天警方表示，連2周周休2日活動期間，將彈性管制車輛進入過港隧道。

高雄市警交通大隊今天表示，7月25日至26日、8月1日至2日，因旗津海水浴場「鍾愛之門」沙灘區舉行旗津風箏節暨氣墊水樂園活動，將視車流及旗津地區停車位狀況，將在過港隧道前鎮端實施4階段彈性交通管制。

警方將在新生路與漁港南三路口、國道1號新生高架過港隧道匝道、新生路與金福路口、新生路與漁港南一路口往過港隧道方向實施彈性交管，交管期間，僅公車、旗津居民和商家，以及港區貨車、公務車輛可通行。

由於高雄過港隧道是旗津往來市區唯一陸路交通要道，實施交管禁止車輛進入過港隧道，勢必造成遊客開車前往旗津行程遭阻。

警方表示，前往旗津的遊客可將車輛停在高雄軟體科技園區及輕軌經貿園區站周邊停車場，再轉乘輕軌至哈瑪星站，搭乘渡輪前往旗津。活動期間，鼓山、棧貳庫、前鎮等輪渡站渡輪也將加密船班班次疏運遊客。

高雄市政府另規畫巡迴接駁車，活動期間每日中午12時30分至晚間8時30分，行駛旗津二路、旗津三路，尖峰時段約10分鐘1班、離峰時段約20分鐘1班，於旗津海水浴場、貝殼館、風車公園及旗津漁港公有停車場等4個站點接駁遊客。

高雄旗津風箏節恐現車潮進入旗津，警方發布對過港隧道交管措施。圖／高雄市交通大隊提供
高雄旗津風箏節恐現車潮進入旗津，警方發布對過港隧道交管措施。圖／高雄市交通大隊提供

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