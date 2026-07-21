後勁溪死魚屍塞滿河道 高雄市府：水質皆無異常、除溶氧略低

高雄楠梓後勁溪驚見大量死魚塞滿河道，高雄市水利局已經展開2天打撈，大量魚屍被撈上岸，總重高達上千公斤，防止死魚發臭並隨水流擴散，不過高雄市府也強調，經水質檢驗，整體而言除溶氧略低外，其餘水質數值「皆無異常」。

高雄市府水利局指出，17日接獲後勁溪死魚通報後，為防止死魚發臭並隨水流擴散，第一時間便在水面設置攔截索並派員進場打撈，經2天全力清理，目前已全部處理完畢，為維護河川生態與環境品質，近日將持續加強巡查後勁溪及右昌大排等水域。

針對水質檢測與污染源排查，環保局表示，18日及19日陸續於右昌排水、森林公園、興中制水閘門及益群橋等地採集5組水樣。根據最新檢驗結果，懸浮固體（SS）、化學需氧量（COD）、氨氮及重金屬（鋅、鎳、總鉻、銅）等數值均低於放流水標準。

不過右昌排水昨天檢測溶氧量為3.30mg/L，今天降至2.82mg/L，整體而言除溶氧略低外，其餘水質數值並無異常。

環保局同步針對後勁溪周邊啟動專案稽查，累計清查111家業者，其中查獲5家業者因未妥善設置截油槽而排放含油汙水，已依廢棄物清理法開罰並要求限期改善。

至於死魚原因，農業局動保處表示，昨帶回魚屍檢體進行微生物學及分子生物學實驗室化驗後，確認無分離出吳郭魚鏈球菌，亦未檢測出吳郭魚湖泊病毒，初步已排除係由動物疫病所致，市府將持續關注後勁溪水質與生態狀況，防止類似事件再次發生。